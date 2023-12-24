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https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-485-جنديا-وضابطا-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1084402501.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:53+0000
2023-12-24T06:53+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/غوتيريش-مقتل-136-من-موظفينا-في-غزة-شيء-لم-نشهده-طوال-تاريخ-الأمم-المتحدة-1084385818.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في غزة

06:53 GMT 24.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة
أمس, 10:31 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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