https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-485-جنديا-وضابطا-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1084402501.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T06:53+0000

2023-12-24T06:53+0000

2023-12-24T06:53+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9c07a197ee4559b3fdc0440e4c0297.jpg

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231223/غوتيريش-مقتل-136-من-موظفينا-في-غزة-شيء-لم-نشهده-طوال-تاريخ-الأمم-المتحدة-1084385818.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار