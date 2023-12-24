https://sputnikarabic.ae/20231224/الرئيس-الصربي-إصابة-شرطيين-بجروح-خطيرة-واعتقال-أكثر-من-35-من-مثيري-الشغب-في-بلغراد-1084429239.html

الرئيس الصربي: إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 من مثيري الشغب في بلغراد

الرئيس الصربي: إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 من مثيري الشغب في بلغراد

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 متظاهرا خلال أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

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بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في تصريحات نقلتها قناة "بينك" المحلية: "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة والعديد من المصابين بجروح طفيفة. لقد رُشقوا بالحجارة التي يمكن أن تقتل شخصا حقا".وأضاف فوتشيتش أن السلطات الصربية احتجزت أكثر من 35 من مثيري الشغب، مؤكدا أنه سيتم اعتقال أي شخص يشارك في أي أنشطة غير قانونية في أي مكان.وأمس الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.

https://sputnikarabic.ae/20231224/فوتشيتش-يدعو-سكان-صربيا-إلى-عدم-القلق-جراء-الاضطرابات-في-بلغراد-1084424258.html

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