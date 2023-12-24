https://sputnikarabic.ae/20231224/الرئيس-الفلسطيني-نأمل-أن-يكون-عيد-الميلاد-موعدا-لوقف-العدوان-على-شعبنا-1084415011.html

الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون عيد الميلاد موعدا لوقف ‏العدوان على شعبنا

الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون عيد الميلاد موعدا لوقف ‏العدوان على شعبنا

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، عن أمله أن "يكون عيد الميلاد للعام الحالي موعدا لوقف الحرب ‏والعدوان على قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T13:35+0000

2023-12-24T13:35+0000

2023-12-24T13:35+0000

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وقال في كلمته لمناسبة عيد الميلاد المجيد، إن "شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضاف: "نأمل أن تأتي ذكرى الميلاد، ومعها بداية عام جديد، ومعه يتجدد الأمل والحياة وتنهزم قوى الشر".وشدد الرئيس الفلسطيني على "مواصلة النضال لنيل شعبه حقوقه المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة".كما حيا شعوب العالم على خروجها إلى الشوارع للمطالبة بالحرية لفلسطين، واعتبر ذلك "هزيمة للطغاة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231003/محمود-عباس-استقلال-إسرائيل-كذبة-كبيرة-1081628422.html

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