عربي
https://sputnikarabic.ae/20231224/تحرك-مغربي-لولوج-بلدان-الساحل-إلى-المحيط-الأطلسي-ما-أهدافه؟-1084420123.html
تحرك مغربي "لولوج" بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي... ما أهدافه؟
تحرك مغربي "لولوج" بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي... ما أهدافه؟
أطلق الملك محمد السادس، مبادرة لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب - جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح - رابح. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T16:05+0000
2023-12-24T16:05+0000
حصري
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
موريتانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg
وتأتي المبادرة المغربية، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، في إطار استمرارية الالتزام الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان الأفريقية الشقيقة، والذي يشمل عدة مجالات، وفق البيان الصادر عن الجانب المغربي.حول أهداف المبادرة، يقول الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن الملك محمد السادس أعلن عن المبادرة منذ خطاب المسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإنها لم تتأخر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة لم تتأخر في المضي قدما لتنزيل المشروع الملكي، القاضي بتمكين دول الساحل من الولوج مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها المهمة، وفتح الباب لتحقيق تنمية شاملة للمواطنين الأفارقة، تماشيًا مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتهم ومستقبلهم.ووفق أوهادي سعيد، يعد هذا المشروع حلقة وصل مع المشاريع التنموية ضمن إطار شراكة "رابح رابح"، خصوصا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.وبشأن أهداف المبادرة وما يمكن أن تحققه، يوضح سعيد أنها تسعى لإطلاق مشاريع استثمارية خاصة في مجال البنيات التحتية، استنادًا إلى التجربة الطويلة للمملكة في الداخل وفي العديد من الدول الأفريقية.وتابع الخبير الاقتصادي: "ستكون المبادرة امتدادًا للطريق السريع تزنيت الداخلة، والتي ستربط دول الساحل أيضًا بدول غرب أفريقيا".يوفر الخط استفادة كبرى لدول الساحل، كما أنه يقطع الطريق على استخدامه من قبل الإرهابيين وتجار الممنوعات في المنطقة، وفق الخبير.وتابع سعيد: "يمكن استخلاص أن العلاقات المغربية - الروسية ستتقوى بهذا المنتدى الجديد، وتمكين المملكة من إرسال رسالة قوية إلى الدول الغربية بأن المغرب ماضٍ في تنويع شراكاته بكل القوى العظمى".ولفت الخبير إلى أن تنويع الشراكات بالنسبة للمغرب يقوي من موقفه في المنطقة ويزيد طلب الاستثمار، وكذلك حجم الشراكات المغربية في الأراضي الأفريقية كلها.ويرى سعيد أن اللقاء الذي جاء مباشرة بعد القمة الروسية الأفريقية، التي عُقدت في مدينة مراكش التي احتضنت أيضًا اللقاء الأول لهذا المنتدى، يعطي إشارات مهمة في إطار انفتاح المملكة.وحول غياب موريتانيا عن الاجتماع، يقول سعيد إن "غياب موريتانيا يعد نقطة رمادية للموقف الموريتاني، إلا أن الأيام المقبلة ستعرف زخما كبيرا في هذا الموضوع بعد تجاوز خلافات آنية بين المملكة المغربية وموريتانيا"، وفق قوله.واختتم سعيد تصريحاته بأن موريتانيا تستفيد كثيرًا من هذه المبادرة بجانب المبادرات السابقة للمملكة المغربية، التي تهدف لاستحضار المصالح العليا لدول المنطقة كلها.وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الأفريقية وتحسين الظروف المعيشية، لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة، وفق البيان الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20231223/اقتصادي-مغربي-انعقاد-اللجنة-المشتركة-مع-روسيا-محطة-هامة-لتطوير-التبادل-والاستثمارات-1084395919.html
https://sputnikarabic.ae/20231220/لافروف-يصل-المغرب-للمشاركة-باجتماع-منتدى-التعاون-الروسي-العربي-1084283216.html
https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-مغربي-لقاء-وهران-بشأن-السلم-والأمن-الأفريقي-يبحث-مواجهة-التحديات-والمخاطر-1084155881.html
أخبار المغرب اليوم
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:0:1064:799_1920x0_80_0_0_d468ca214faaca7f0969295a310dea1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, موريتانيا, روسيا
حصري, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, موريتانيا, روسيا

تحرك مغربي "لولوج" بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي... ما أهدافه؟

16:05 GMT 24.12.2023
© AFP 2023 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
حصري
أطلق الملك محمد السادس، مبادرة لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب - جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح - رابح.
وتأتي المبادرة المغربية، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، في إطار استمرارية الالتزام الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان الأفريقية الشقيقة، والذي يشمل عدة مجالات، وفق البيان الصادر عن الجانب المغربي.
حول أهداف المبادرة، يقول الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن الملك محمد السادس أعلن عن المبادرة منذ خطاب المسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإنها لم تتأخر.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
اقتصادي مغربي: انعقاد اللجنة المشتركة مع روسيا محطة هامة لتطوير التبادل والاستثمارات
أمس, 16:32 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة لم تتأخر في المضي قدما لتنزيل المشروع الملكي، القاضي بتمكين دول الساحل من الولوج مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها المهمة، وفتح الباب لتحقيق تنمية شاملة للمواطنين الأفارقة، تماشيًا مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتهم ومستقبلهم.
ووفق أوهادي سعيد، يعد هذا المشروع حلقة وصل مع المشاريع التنموية ضمن إطار شراكة "رابح رابح"، خصوصا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وبشأن أهداف المبادرة وما يمكن أن تحققه، يوضح سعيد أنها تسعى لإطلاق مشاريع استثمارية خاصة في مجال البنيات التحتية، استنادًا إلى التجربة الطويلة للمملكة في الداخل وفي العديد من الدول الأفريقية.
وتابع الخبير الاقتصادي: "ستكون المبادرة امتدادًا للطريق السريع تزنيت الداخلة، والتي ستربط دول الساحل أيضًا بدول غرب أفريقيا".
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
لافروف يصل إلى المغرب للمشاركة باجتماع منتدى التعاون الروسي العربي
20 ديسمبر, 07:50 GMT
يوفر الخط استفادة كبرى لدول الساحل، كما أنه يقطع الطريق على استخدامه من قبل الإرهابيين وتجار الممنوعات في المنطقة، وفق الخبير.
وتابع سعيد: "يمكن استخلاص أن العلاقات المغربية - الروسية ستتقوى بهذا المنتدى الجديد، وتمكين المملكة من إرسال رسالة قوية إلى الدول الغربية بأن المغرب ماضٍ في تنويع شراكاته بكل القوى العظمى".
ولفت الخبير إلى أن تنويع الشراكات بالنسبة للمغرب يقوي من موقفه في المنطقة ويزيد طلب الاستثمار، وكذلك حجم الشراكات المغربية في الأراضي الأفريقية كلها.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
خبير مغربي: لقاء وهران بشأن "السلم والأمن الأفريقي" يبحث مواجهة التحديات والمخاطر
15 ديسمبر, 19:16 GMT
ويرى سعيد أن اللقاء الذي جاء مباشرة بعد القمة الروسية الأفريقية، التي عُقدت في مدينة مراكش التي احتضنت أيضًا اللقاء الأول لهذا المنتدى، يعطي إشارات مهمة في إطار انفتاح المملكة.
وحول غياب موريتانيا عن الاجتماع، يقول سعيد إن "غياب موريتانيا يعد نقطة رمادية للموقف الموريتاني، إلا أن الأيام المقبلة ستعرف زخما كبيرا في هذا الموضوع بعد تجاوز خلافات آنية بين المملكة المغربية وموريتانيا"، وفق قوله.
واختتم سعيد تصريحاته بأن موريتانيا تستفيد كثيرًا من هذه المبادرة بجانب المبادرات السابقة للمملكة المغربية، التي تهدف لاستحضار المصالح العليا لدول المنطقة كلها.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الأفريقية وتحسين الظروف المعيشية، لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة، وفق البيان الرسمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала