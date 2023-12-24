تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. صور وفيديو

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني في بيان، إنه "قصف، أمس السبت، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لمشاة الجيش الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة".
وأضاف الحزب أنه "استهدف في القطاع الغربي، تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، واستهدف موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّق إصابات مباشرة".
وأفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، بأن"الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدة ميس الجبل بين المنازل السكنية دون وقوع إصابات، كما نفذّ الطيران الإسرائيلي 3 غارات جوية على منطقة اللبونة، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات".
كما أعلن حزب الله في 3 بيانات متتالية عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.
هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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