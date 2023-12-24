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https://sputnikarabic.ae/20231224/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حزب-الله-يقصف-4-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-صور-وفيديو-1084399964.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. صور وفيديو
أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T00:19+0000
2023-12-24T02:20+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. صور وفيديو

00:19 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 02:20 GMT 24.12.2023)
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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني في بيان، إنه "قصف، أمس السبت، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لمشاة الجيش الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة".
وأضاف الحزب أنه "استهدف في القطاع الغربي، تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، واستهدف موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّق إصابات مباشرة".
وأفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، بأن"الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدة ميس الجبل بين المنازل السكنية دون وقوع إصابات، كما نفذّ الطيران الإسرائيلي 3 غارات جوية على منطقة اللبونة، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات".
كما أعلن حزب الله في 3 بيانات متتالية عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.
هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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