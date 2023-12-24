https://sputnikarabic.ae/20231224/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تمركز-للقوات-الإسرائيلية-قرب-إسناد-صوفا-فيديو-1084418174.html

"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو

"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، قصف تمركز للقوات الإسرائيلية ونشرت مشاهد فيديو لضرب مدرعات إسرائيلية في مدينة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T15:01+0000

2023-12-24T15:01+0000

2023-12-24T15:17+0000

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وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على تلغرام: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون".وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها ضربوا "تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".ونشرت "سرايا القدس" مشاهد فيديو، قالت إنها لـ"حمم الهاون التي دك بها أبطال المدافع في سرايا القدس آليات وجرافات العدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح".ونشرت "سرايا القدس"، أمس السبت، مشاهد توثق عملية قنص عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.وقالت في بيان نشرته "سرايا القدس" على صفحتها الرسمية في "تلغرام": "رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح قصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة".وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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