عربي
"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231224/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تمركز-للقوات-الإسرائيلية-قرب-إسناد-صوفا-فيديو-1084418174.html
"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو
"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، قصف تمركز للقوات الإسرائيلية ونشرت مشاهد فيديو لضرب مدرعات إسرائيلية في مدينة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T15:01+0000
2023-12-24T15:17+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543797_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_ed63ea4e0da9e36b1675f911019d48eb.jpg
وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على تلغرام: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون".وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها ضربوا "تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".ونشرت "سرايا القدس" مشاهد فيديو، قالت إنها لـ"حمم الهاون التي دك بها أبطال المدافع في سرايا القدس آليات وجرافات العدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح".ونشرت "سرايا القدس"، أمس السبت، مشاهد توثق عملية قنص عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.وقالت في بيان نشرته "سرايا القدس" على صفحتها الرسمية في "تلغرام": "رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح قصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة".وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-تفجير-عبوة-بقوة-إسرائيلية-راجلة-في-حجر-الديك--1084413840.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543797_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_24f12062fc8ecb0284fb89060dece7fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو

15:01 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 24.12.2023)
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، قصف تمركز للقوات الإسرائيلية ونشرت مشاهد فيديو لضرب مدرعات إسرائيلية في مدينة رفح.
وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على تلغرام: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون".
وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها ضربوا "تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
ونشرت "سرايا القدس" مشاهد فيديو، قالت إنها لـ"حمم الهاون التي دك بها أبطال المدافع في سرايا القدس آليات وجرافات العدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح".
ونشرت "سرايا القدس"، أمس السبت، مشاهد توثق عملية قنص عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.
وقالت في بيان نشرته "سرايا القدس" على صفحتها الرسمية في "تلغرام": "رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح قصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
"القسام" تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في حجر الديك
13:00 GMT
وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала