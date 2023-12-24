https://sputnikarabic.ae/20231224/مسؤول-إيطالي-لـ-سبوتنيك-حزمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-تعرض-التجارة-بين-موسكو-وروما-للخطر-1084400759.html
مسؤول إيطالي لـ "سبوتنيك": حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تعرض التجارة بين موسكو وروما للخطر
مسؤول إيطالي لـ "سبوتنيك": حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تعرض التجارة بين موسكو وروما للخطر
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، أن حزمة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تعرض جزءا من التبادل التجاري بين... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T04:27+0000
2023-12-24T04:27+0000
2023-12-24T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيطاليا
روسيا
غرفة التجارة والصناعة الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيلازو في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الجديدة على التجارة الثنائية بين روسيا وإيطاليا، إن العقوبات الجديدة تنظر إلى القوانين الجمركية بشكل مختلف وبطريقة أشمل، موضحا أن بعض السلع كانت خاضعة للعقوبات في وقت سابق، وكان بإمكانها تخطي العقوبات، أما الآن فالبضائع قد تخضع للعقوبات تلقائيا إذا تم تضمينها في كود جمركي مشترك يشمل السلع الخاضعة للعقوبات.وطالت العقوبات أيضا المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج - على وجه الخصوص، بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات المسيرة.يُذكر أن بيلازو صرح أمس لـ "سبوتنيك"، بأن غرفة التجارة الإيطالية الروسية، أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي.وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا استهدفت النظام المالي الروسي بهدف الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن عمليتها العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها وأن سياسة احتواء روسيا باءت من خلال العقوبات باءت بالفشل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/وزير-الدفاع-الإيطالي-يجب-البحث-عن-حل-سياسي-للنزاع-في-أوكرانيا-1084399590.html
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إيطاليا, روسيا, غرفة التجارة والصناعة الروسية
إيطاليا, روسيا, غرفة التجارة والصناعة الروسية
مسؤول إيطالي لـ "سبوتنيك": حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تعرض التجارة بين موسكو وروما للخطر
حصري
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، أن حزمة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تعرض جزءا من التبادل التجاري بين موسكو وروما للخطر.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيلازو في تصريح لسبوتنيك ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الجديدة على التجارة الثنائية بين روسيا وإيطاليا، إن العقوبات الجديدة تنظر إلى القوانين الجمركية بشكل مختلف وبطريقة أشمل، موضحا أن بعض السلع كانت خاضعة للعقوبات في وقت سابق، وكان بإمكانها تخطي العقوبات، أما الآن فالبضائع قد تخضع للعقوبات تلقائيا
إذا تم تضمينها في كود جمركي مشترك يشمل السلع الخاضعة للعقوبات.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا. ووفقا للوثيقة، تم فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا.
وطالت العقوبات أيضا المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج - على وجه الخصوص، بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات المسيرة.
يُذكر أن بيلازو صرح أمس لـ "سبوتنيك"، بأن غرفة التجارة الإيطالية الروسية، أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي.
وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا استهدفت النظام المالي الروسي بهدف الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن عمليتها العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها وأن سياسة احتواء روسيا باءت من خلال العقوبات باءت بالفشل.