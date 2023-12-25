https://sputnikarabic.ae/20231225/الصفدي-وعبد-اللهيان-يبحثان-جهود-وقف-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084455678.html
الصفدي وعبد اللهيان يبحثان جهود وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
الصفدي وعبد اللهيان يبحثان جهود وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
تلقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله جهود وقف الهجوم الإسرائيلي على... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T17:35+0000
2023-12-25T17:35+0000
2023-12-25T17:35+0000
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عمان - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية: "تلقّى الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من عبداللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فوريًا".وأكد البيان أن الوزيرين بحثا "خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن".وثمّن وزير الخارجية الإيراني "دور الأردن لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني".وأكد الصفدي أن "المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية، تهديدًا لأمن الأردن الوطني، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره".واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مصر-وإيران-تبحثان-الأوضاع-في-قطاع-غزة--1084453491.html
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أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
أخبار الأردن, إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الصفدي وعبد اللهيان يبحثان جهود وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
تلقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله جهود وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.
عمان - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية: "تلقّى الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من عبداللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فوريًا".
وأكد البيان أن الوزيرين بحثا "خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن".
وأوضح الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.
وثمّن وزير الخارجية الإيراني "دور الأردن لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد الصفدي أن "المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية، تهديدًا لأمن الأردن الوطني، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره".
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.