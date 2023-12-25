https://sputnikarabic.ae/20231225/مصر-وإيران-تبحثان-الأوضاع-في-قطاع-غزة--1084453491.html
مصر وإيران تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
مصر وإيران تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الييوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تناولا خلاله الأوضاع في قطاع غزة، والقضايا... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T16:52+0000
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وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تلقى الوزير، سامح شكري، اليوم اتصالًا هاتفيًا من، حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين".وبحسب البيان، نوّه شكري "بضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231225/نتنياهو-الحرب-في-غزة-ليست-قريبة-من-النهاية-وستستغرق-وقتا-طويلا-1084449333.html
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مصر, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
مصر وإيران تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
16:52 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 16:55 GMT 25.12.2023)
تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الييوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تناولا خلاله الأوضاع في قطاع غزة، والقضايا الثنائية بين البلدين.
وجاء في بيان الخارجية المصرية: "تلقى الوزير، سامح شكري، اليوم اتصالًا هاتفيًا من، حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين".
وأضاف البيان: "أحاط الوزير شكري نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وبحسب البيان، نوّه شكري "بضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.