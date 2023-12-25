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https://sputnikarabic.ae/20231225/العراق-إيرادات-النفط-في-نوفمبر-أكثر-من-8-مليارات-دولار-1084434562.html
العراق.. إيرادات النفط في نوفمبر أكثر من 8 مليارات دولار
العراق.. إيرادات النفط في نوفمبر أكثر من 8 مليارات دولار
بلغت إيرادات النفط العراقية لشهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، 8 مليارات و481 مليون دولار، ‏بحسب بيان رسمي‎.‎ 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T09:50+0000
2023-12-25T09:50+0000
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وقالت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن البلاد صدّرت خلال الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، 101 مليون و764 ألف و620 برميلا، بينما كانت الكميات المصدرة من القيارة مليون و38 ألف و779 برميل، فيما كانت الصادرات الى الأردن 172 ألف و383 برميلا من النفط الخام.وبلغت الإيرادات النفطية بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، 8 مليارات و481 مليون و558 ألف دولار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وبحسب البيان، فإن الكميات المصدرة "قد تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.وكان العراق أعلن عن تحقيقه إيرادات نفطية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت 9 مليارات و593 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-ما-حصل-على-الحدود-العراقية-الأردنية-لا-يؤثر-على-سعر-النفط--1082632079.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق.. إيرادات النفط في نوفمبر أكثر من 8 مليارات دولار

09:50 GMT 25.12.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
نفط العراق
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
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بلغت إيرادات النفط العراقية لشهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، 8 مليارات و481 مليون دولار، ‏بحسب بيان رسمي‎.‎
وقالت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن البلاد صدّرت خلال الشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، 101 مليون و764 ألف و620 برميلا، بينما كانت الكميات المصدرة من القيارة مليون و38 ألف و779 برميل، فيما كانت الصادرات الى الأردن 172 ألف و383 برميلا من النفط الخام.
وبلغت الإيرادات النفطية بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، 8 مليارات و481 مليون و558 ألف دولار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
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وبحسب البيان، فإن الكميات المصدرة "قد تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.
وكان العراق أعلن عن تحقيقه إيرادات نفطية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت 9 مليارات و593 مليون دولار.
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