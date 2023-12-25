https://sputnikarabic.ae/20231225/محمد-صلاح-لا-تنسوا-ولا-تعتادوا-معاناة-من-فقدوا-أحباءهم-في-غزة-1084445984.html

محمد صلاح: لا تنسوا ولا تعتادوا معاناة من فقدوا أحباءهم في غزة

محمد صلاح: لا تنسوا ولا تعتادوا معاناة من فقدوا أحباءهم في غزة

وجّه النجم المصري ولاعب فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة دعم لأهالي غزة على هامش تهنئته بعيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك في أحدث منشوراته عبر منصات... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T13:34+0000

2023-12-25T13:34+0000

2023-12-25T13:34+0000

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ونشر صلاح صورة شجرة عيد الميلاد معلق عليها زينة العيد، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وتحديدا ما سببته من موت ودمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا بالحزن".وتابع صلاح: "نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".وكان صلاح قد نشر، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان موقفه من التصعيد الذي يشهده قطاع غزة.وقال محمد صلاح، في المقطع: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عيانّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".ودعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى"، وكان صلاح قد تبرع، في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري، بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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رياضة, اللاعب محمد صلاح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن