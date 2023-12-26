https://sputnikarabic.ae/20231226/البرلمان-التركي-يصادق-على-بروتوكول-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1084478420.html

البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو

البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو

أفاد مصدر في البرلمان التركي لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على بروتوكول عضوية السويد في الناتو، مع تصويت أحزاب... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T17:33+0000

2023-12-26T17:33+0000

2023-12-26T17:33+0000

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وأوضح المصدر أنه تم تقديم وثيقة البروتوكول إلى الجمعية العامة للنظر فيها، حيث اعتمدت الوثيقة بأغلبية الأصوات، وصوتت أحزاب المعارضة "حزب الخير" و"حزب السعادة" ضدها.وعلّق رئيس حزب "رودينا"، دوغو بيرينسك، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" واصفا هذا الموقف بأنه: "خطأ كبير، إنه جريمة ضد مستقبل تركيا، وسنشهد تأثيرها في المستقبل القريب. ما هو الناتو؟ أولئك الذين يدعمون حزب العمال الكردستاني! (حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا كإرهابي)، الناتو هو أولئك الذين حاولوا القيام بانقلابات في تركيا، أن نقول نعم للناتو هو خيانة تركيا". ووافقت السويد، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي ، خلال المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في مقابل التصديق على الطلب للمساعدة في تكثيف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه ، صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قضايا انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "لا علاقة لها ببعضها البعض."في أغسطس ، ادعى أنه متفائل بشأن انضمام السويد إلى التحالف هذا الخريف.وأكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في وقت سابق، أن تركيا يمكن أن تصادق على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون أسابيع قليلة.وقال بيلستروم، في تصريحات صحفية، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو: "لقد عقدت بالأمس اجتماعًا ثنائيًا مع نظيري التركي هاكان فيدان، أخبرني فيه أنه يتوقع أن يتم التصديق على البروتوكول في غضون أسابيع قليلة".وأضاف أنه خلال المحادثات لم يطرح الجانب التركي شروطا أو مطالب جديدة فيما يتعلق بالسويد.

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