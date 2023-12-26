https://sputnikarabic.ae/20231226/البرلمان-العربي-ما-يتعرض-له--الشعب-الفلسطيني--جرائم-حرب-وجرائم-ضد-الإنسانية-1084478948.html

البرلمان العربي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

البرلمان العربي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أكد البرلمان العربي دعمه التام للشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة جهوده على جميع المستويات وفي جميع المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T18:32+0000

2023-12-26T18:32+0000

2023-12-26T18:32+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حول التحضير للجلسة الخاصة بـ "نصرة فلسطين وغزة"، التي من المقرر أن تعقدها لجنة فلسطين بالبرلمان، غدا الأربعاء. ووصف البيان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين".ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة، الخميس المقبل، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بمشاركة عربية ودولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 21 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، التي تشن قصفا متواصلا على القطاع، الذي يتعرض لقطع المياه والكهرباء الوقود ويعاني من نقص الإمدادات الطبية والغذائية.

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