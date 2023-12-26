https://sputnikarabic.ae/20231226/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الإيراني-يؤكدان-عزمهما-زيادة-العلاقات-التجارية-1084479555.html

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الإيراني يؤكدان عزمهما زيادة العلاقات التجارية

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الإيراني يؤكدان عزمهما زيادة العلاقات التجارية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونطيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي عزمهما على تعزيز... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T18:16+0000

2023-12-26T18:16+0000

2023-12-26T18:16+0000

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

روسيا

إيران

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393266_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_32579827523e93aa9caa477ef305c5db.jpg

وأوضحت الوزارة في بيان حول محادثة هاتفية للوزيرين: "تم التعبير عن التزام متبادل لزيادة تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 25 ديسمبر/ كانون الأول، في سانت بطرسبورغ بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران".في وقت سابق ، وقعت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، والتي يجب أن تحل محل الاتفاقية المؤقتة السارية منذ عام 2019. تم التوقيع في إطار اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبورغ. وتم التوقيع في الاجتماع من قبل ميخائيل مياسنيكوفيتش، رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، وأليكسي أوفرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، وعباس علي أبادي، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبل ممثلي بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد الماضي، أن مجموعة "بريكس" هي رابطة، وفي هذه المرحلة ليس هناك اهتمام بتحويلها إلى منظمة لها أمانة عامة.وقال لافروف، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في": "مجموعة بريكس ليست منظمة، بل رابطة، ولا أعتقد أن أي شخص لديه أي مصلحة في تحويلها إلى منظمة كاملة لها أمانة عامة، وهذا ليس ضروريا، على الأقل في هذه المرحلة، وعلى المدى البعيد نسبيا".وأضاف لافروف أن "بريكس" هي رمز لرغبة الأغلبية العالمية في تطوير مبادراتها معًا، مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضها بعضًا على قدم المساواة.

https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, روسيا, إيران, العالم, اقتصاد