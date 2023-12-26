https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html
الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الثلاثاء، بأن الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة في يناير/كانون... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T16:24+0000
2023-12-26T16:24+0000
2023-12-26T16:24+0000
أخبار الهند اليوم
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وأوضح جايشانكار، خلال محادثة مع ممثلي الجالية الهندية في موسكو: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولعدة الأسباب، لم يجتمع المفاوضون. لكن اليوم، عندما التقيت بنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، واتفقنا على أن تجتمع مجموعاتنا التفاوضية في بداية العام المقبل، لذلك، أتوقع أن تبدأ المفاوضات الشخصية بحلول نهاية يناير".وأعدت الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مسودة اتفاقية تجارية في مارس/آذار 2020، لكن تم تأجيل النظر فيها بسبب جائحة كوفيد -19. في يناير 2022، قدم الجانبان الصياغة النهائية لشروط الاتفاقية التجارية المخطط لها، لكن المزيد من المفاوضات والعمل على الاتفاقية التجارية أعاقها اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024، في العاصمة الروسية موسكو.وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".
https://sputnikarabic.ae/20231226/هل-ستكون-عودة-سوق-الأوراق-المالية-للعمل-عودة-للاستقرار-الاقتصادي-في-ليبيا-1084464684.html
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أخبار الهند اليوم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, العالم
أخبار الهند اليوم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, العالم
الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الثلاثاء، بأن الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وأوضح جايشانكار، خلال محادثة مع ممثلي الجالية الهندية في موسكو: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولعدة الأسباب، لم يجتمع المفاوضون. لكن اليوم، عندما التقيت بنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، واتفقنا على أن تجتمع مجموعاتنا التفاوضية في بداية العام المقبل، لذلك، أتوقع أن تبدأ المفاوضات الشخصية بحلول نهاية يناير".
وأعدت الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مسودة اتفاقية تجارية في مارس/آذار 2020، لكن تم تأجيل النظر فيها بسبب جائحة كوفيد -19. في يناير 2022، قدم الجانبان الصياغة النهائية لشروط الاتفاقية التجارية المخطط لها، لكن المزيد من المفاوضات والعمل على الاتفاقية التجارية أعاقها اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وصل وزير الخارجية الهندي إلى روسيا هذا الأسبوع في زيارة، سيجري خلالها على وجه الخصوص محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.
وتشمل الدول الخمس للاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، روسيا ليست فقط أكبر دولة في هذه المجموعة، ولكن حصتها من التجارة مع الهند في السنة المالية 2023 كانت 98%، وإذا تم إبرام اتفاقية تجارية، فسوف تعزز العلاقات الثنائية بين الهند وروسيا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024
، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".