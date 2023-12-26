https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html

الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الثلاثاء، بأن الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة في يناير/كانون... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T16:24+0000

2023-12-26T16:24+0000

2023-12-26T16:24+0000

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وأوضح جايشانكار، خلال محادثة مع ممثلي الجالية الهندية في موسكو: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولعدة الأسباب، لم يجتمع المفاوضون. لكن اليوم، عندما التقيت بنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، واتفقنا على أن تجتمع مجموعاتنا التفاوضية في بداية العام المقبل، لذلك، أتوقع أن تبدأ المفاوضات الشخصية بحلول نهاية يناير".وأعدت الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مسودة اتفاقية تجارية في مارس/آذار 2020، لكن تم تأجيل النظر فيها بسبب جائحة كوفيد -19. في يناير 2022، قدم الجانبان الصياغة النهائية لشروط الاتفاقية التجارية المخطط لها، لكن المزيد من المفاوضات والعمل على الاتفاقية التجارية أعاقها اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتفقوا على عقد القمة اليوبيلية العاشرة للاتحاد في العام 2024، في العاصمة الروسية موسكو.وقال بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "كما أشرنا أكثر من مرة، فإنه في العام المقبل، تحل الذكرى السنوية العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتفقنا الآن في إطار ضيق على أنه نظرًا لأن هذا حدث يوبيلي، فقد وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو، بشهر أيار/ مايو 2024".

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