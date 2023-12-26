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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--24-أوكرانيتين-خلال-اعتدائهما-على-مرفأ-في-القرم-1084466894.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 24" أوكرانيتين خلال اعتدائهما على مرفأ في القرم
الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 24" أوكرانيتين خلال اعتدائهما على مرفأ في القرم
أفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" هاجمتا مرفأ فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، حيث تعرضت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T09:51+0000
2023-12-26T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشركاسك" لأضرار بعدما قامت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق اليوم صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-العدو-نفذ-هجوما-بمنطقة-فيودوسيا-1084461471.html
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الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 24" أوكرانيتين خلال اعتدائهما على مرفأ في القرم

09:51 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" هاجمتا مرفأ فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، حيث تعرضت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" لأضرار مختلفة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشركاسك" لأضرار بعدما قامت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.
وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق اليوم صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.

وقال أكسينوف عبر قناته في تلغرام: "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد تم تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق. جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".

الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
رئيس جمهورية القرم الروسية: العدو نفذ هجوما في منطقة فيودوسيا
01:42 GMT
جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.
ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.
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