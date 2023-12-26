https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-العدو-نفذ-هجوما-بمنطقة-فيودوسيا-1084461471.html
رئيس شبه جزيرة القرم: العدو نفذ هجوما بمنطقة فيودوسيا
رئيس شبه جزيرة القرم: العدو نفذ هجوما بمنطقة فيودوسيا
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية نفذت هجوما بمنطقة فيودوسيا، مؤكدا أنه تم تطويق منطقة الميناء، وأن الخدمات... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T01:42+0000
2023-12-26T01:42+0000
2023-12-26T01:42+0000
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر قناته في تليغرام: "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد تم تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق. جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".ونتيجة الفشل الكبير الذي واجهته أوكرانيا في ما أسمته "الهجوم المضاد" الذي شنته في شهر يونيو/ حزيران الماضي، تستمر أوكرانيا في تنفيذ أساليب إرهابية متنوعة.تشمل هذه الأساليب المسيرات العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا، بالإضافة إلى محاولات استهداف السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مفخخة.وتجاوزت هذه الأعمال الإرهابية حدود المحيط البحري، إذ شملت أيضًا محاولات استهداف جسر القرم الذي يخدم استخدامات مدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-1084160478.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس شبه جزيرة القرم: العدو نفذ هجوما بمنطقة فيودوسيا
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية نفذت هجوما بمنطقة فيودوسيا، مؤكدا أنه تم تطويق منطقة الميناء، وأن الخدمات المختصة باشرت عملها في المكان على الفور.
موسكو – سبوتنيك
. وقال أكسينوف عبر قناته في تليغرام: "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد تم تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق. جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".
ونتيجة الفشل الكبير الذي واجهته أوكرانيا في ما أسمته "الهجوم المضاد" الذي شنته في شهر يونيو/ حزيران الماضي، تستمر أوكرانيا في تنفيذ أساليب إرهابية متنوعة.
تشمل هذه الأساليب المسيرات العدائية ضد المدنيين والبنية
التحتية الحضرية في روسيا، بالإضافة إلى محاولات استهداف السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام زوارق مفخخة.
وتجاوزت هذه الأعمال الإرهابية حدود المحيط البحري، إذ شملت أيضًا محاولات استهداف جسر القرم الذي يخدم استخدامات مدنية فقط.