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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يجب-على-جميع-مواطني-أوكرانيا-المشاركة-في-الصراع-ضد-روسيا-1084476114.html
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا
أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن جميع مواطني أوكرانيا يجب أن يشاركوا في الصراع ضد روسيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T16:04+0000
2023-12-26T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال زالوجني في تعليقه على مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة لوكالة "UNIAN": "هذا القانون على وجه التحديد من أجل العدالة. يجب على الجميع الدفاع عن أوكرانيا".تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية مارينكا جنوب غربي دونيتسك".
https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا

16:04 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن جميع مواطني أوكرانيا يجب أن يشاركوا في الصراع ضد روسيا.
وقال زالوجني في تعليقه على مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة لوكالة "UNIAN": "هذا القانون على وجه التحديد من أجل العدالة. يجب على الجميع الدفاع عن أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة الأوكرانية "غلافريد" عن زالوجني اعترافه: "مدينة مارينكا لم تعد موجودة. انسحبت القوات الأوكرانية من الضواحي الغربية للمدينة".

تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.

في أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة "تايم"، نقلاً عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.

القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة
13:52 GMT
وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.

يوم أمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية حررت مدينة مارينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية مارينكا جنوب غربي دونيتسك".
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