https://sputnikarabic.ae/20231226/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يجب-على-جميع-مواطني-أوكرانيا-المشاركة-في-الصراع-ضد-روسيا-1084476114.html

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا

أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن جميع مواطني أوكرانيا يجب أن يشاركوا في الصراع ضد روسيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T16:04+0000

2023-12-26T16:04+0000

2023-12-26T16:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال زالوجني في تعليقه على مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة لوكالة "UNIAN": "هذا القانون على وجه التحديد من أجل العدالة. يجب على الجميع الدفاع عن أوكرانيا".تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية مارينكا جنوب غربي دونيتسك".

https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html

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