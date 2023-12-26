https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html

قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة

قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة

أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح فلاديمير زيلينسكي سابقًا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T13:52+0000

2023-12-26T13:52+0000

2023-12-26T13:52+0000

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وقال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية: "القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب لأي أرقام أو ما شابه".وفي في 19 ديسمبر/كانون الأول، أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.وأضاف: "هذا رقم خطير للغاية. وقلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لدعم هذا الاتجاه لأنها قضية شعب وعدالة ودفاع ومال".ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أفاد موقع "سترانا"، نقلاً عن مصدر في الدوائر السياسية المحلية، أن رئيس نظام كييف يريد إجراء انتخابات في البلاد، لكن لن يتم الإعلان إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم مشاركة القائد الأعلى فيها.بالإضافة إلى ذلك، ذكرت منشورات محلية، العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية.

https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html

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