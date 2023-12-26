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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html
قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة
قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة
أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح فلاديمير زيلينسكي سابقًا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T13:52+0000
2023-12-26T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية: "القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب لأي أرقام أو ما شابه".وفي في 19 ديسمبر/كانون الأول، أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.وأضاف: "هذا رقم خطير للغاية. وقلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لدعم هذا الاتجاه لأنها قضية شعب وعدالة ودفاع ومال".ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أفاد موقع "سترانا"، نقلاً عن مصدر في الدوائر السياسية المحلية، أن رئيس نظام كييف يريد إجراء انتخابات في البلاد، لكن لن يتم الإعلان إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم مشاركة القائد الأعلى فيها.بالإضافة إلى ذلك، ذكرت منشورات محلية، العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

قائد القوات الأوكرانية يكذب زيلينسكي حول التعبئة العامة

13:52 GMT 26.12.2023
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo
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أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح فلاديمير زيلينسكي سابقًا.
وقال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية: "القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب لأي أرقام أو ما شابه".

وفي الوقت نفسه، اعترف الجنرال بأن القوات المسلحة الأوكرانية لديها احتياجات معينة من الناس لتغطية النقص وتشكيل وحدات عسكرية جديدة. ورفض زالوجني تسمية شخصيات محددة، مشيرًا إلى أن هذا سر من أسرار الدولة.

وفي في 19 ديسمبر/كانون الأول، أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.

وقال في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2023: "لا تزال هذه مسألة هيئة الأركان العامة، إنها مسألة مهمة ودقيقة، وهيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع".

وأضاف: "هذا رقم خطير للغاية. وقلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لدعم هذا الاتجاه لأنها قضية شعب وعدالة ودفاع ومال".
ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
24 ديسمبر, 12:28 GMT
في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أفاد موقع "سترانا"، نقلاً عن مصدر في الدوائر السياسية المحلية، أن رئيس نظام كييف يريد إجراء انتخابات في البلاد، لكن لن يتم الإعلان إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم مشاركة القائد الأعلى فيها.

في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني. تسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيده.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت منشورات محلية، العام الماضي أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية.
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