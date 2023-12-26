https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شركة-غازبروم-الروسية-يؤكد-لبوتين-أن-مهمة-التغويز-الكامل-في-روسيا-ستتحقق-بحلول-عام-2030-1084483217.html
رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030
رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030
أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T23:16+0000
2023-12-26T23:16+0000
2023-12-26T23:16+0000
فلاديمير بوتين
شركة غازبروم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030".كما وأكد ميلر لبوتين، أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89 بالمئة من أصل 100 بالمئة من تغويز الشبكة الممكن تقنيًا.وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تُبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكّن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231226/غازبروم-إمداداتنا-من-الغاز-إلى-الصين-في-2023-أعلى-بمرة-ونصف-عن-2022-1084482771.html
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فلاديمير بوتين, شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030
أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك
. وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030".
كما وأكد ميلر لبوتين، أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89 بالمئة من أصل 100 بالمئة من تغويز الشبكة الممكن تقنيًا.
وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.
وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية
صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.
وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تُبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكّن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.