https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شركة-غازبروم-الروسية-يؤكد-لبوتين-أن-مهمة-التغويز-الكامل-في-روسيا-ستتحقق-بحلول-عام-2030-1084483217.html

رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030

رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030

أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T23:16+0000

2023-12-26T23:16+0000

2023-12-26T23:16+0000

فلاديمير بوتين

شركة غازبروم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

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سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030".كما وأكد ميلر لبوتين، أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89 بالمئة من أصل 100 بالمئة من تغويز الشبكة الممكن تقنيًا.وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تُبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكّن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20231226/غازبروم-إمداداتنا-من-الغاز-إلى-الصين-في-2023-أعلى-بمرة-ونصف-عن-2022-1084482771.html

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