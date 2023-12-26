عربي
https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شركة-غازبروم-الروسية-يؤكد-لبوتين-أن-مهمة-التغويز-الكامل-في-روسيا-ستتحقق-بحلول-عام-2030-1084483217.html
رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030
رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030
أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T23:16+0000
2023-12-26T23:16+0000
فلاديمير بوتين
شركة غازبروم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101488/25/1014882583_0:208:3412:2127_1920x0_80_0_0_c09b9a9e860722404ccb19d1d75e59fc.jpg
سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030".كما وأكد ميلر لبوتين، أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89 بالمئة من أصل 100 بالمئة من تغويز الشبكة الممكن تقنيًا.وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تُبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكّن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231226/غازبروم-إمداداتنا-من-الغاز-إلى-الصين-في-2023-أعلى-بمرة-ونصف-عن-2022-1084482771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101488/25/1014882583_151:0:3263:2334_1920x0_80_0_0_64e958cd3be4b90ef647dbbbcbd1fafd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

رئيس شركة "غازبروم" الروسية يؤكد لبوتين أن مهمة التغويز الكامل في روسيا ستتحقق بحلول عام 2030

23:16 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر
رئيس شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030".
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
"غازبروم": إمداداتنا من الغاز إلى الصين في 2023 أعلى بمرة ونصف عن 2022
21:52 GMT
كما وأكد ميلر لبوتين، أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89 بالمئة من أصل 100 بالمئة من تغويز الشبكة الممكن تقنيًا.
وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.
وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.
وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تُبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكّن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو22:31 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو20:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала