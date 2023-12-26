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https://sputnikarabic.ae/20231226/غازبروم-إمداداتنا-من-الغاز-إلى-الصين-في-2023-أعلى-بمرة-ونصف-عن-2022-1084482771.html
"غازبروم": إمداداتنا من الغاز إلى الصين في 2023 أعلى بمرة ونصف عن 2022
"غازبروم": إمداداتنا من الغاز إلى الصين في 2023 أعلى بمرة ونصف عن 2022
قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن إمدادات "غازبروم" من الغاز إلى الصين خلال العام الجاري ستكون أعلى بمقدار مرة ونصف عما كانت عليه... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T21:52+0000
2023-12-26T21:52+0000
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وأضاف ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في عام 2025 سنصل بالفعل إلى التزاماتنا التعاقدية، إذ ستصل إمدادات الغاز للصين إلى 38 مليار متر مكعب".وأشار ميلر إلى أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سجلت شركة غازبروم رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين هذا العام، سيصل إلى مستويات قياسية، أكثر من 110 مليارات دولار.وقال بيلوسوف، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "فيما يتعلق بحجم التجارة مع الصين، فقد وصلنا إلى أعلى المستويات التاريخية".وأضاف "بحلول نهاية هذا العام، ستصل الصادرات الروسية إلى الصين إلى قيم قياسية، أكثر من 110 مليار دولار. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 210 مليار دولار".وأشار بيلوسوف إلى أن قيمة الصادرات الروسية إلى أسواق الدول الصديقة بشكل عام في عام 2023، تجاوزت 360 مليار دولار (بزيادة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، من الناحية المادية).وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن نمو حجم الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة إلى أسواق الدول الصديقة من الناحية المادية، سجل أكثر من 20 بالمئة، مقارنة مع عام 2021.كما أكد أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا الاتحادية، للفترة حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20231120/العملات-الوطنية-تشغل-95-من-التعاملات-التجارية-بين-روسيا-والصين-1083314700.html
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روسيا, الصين, اقتصاد, شركة غازبروم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, الصين, اقتصاد, شركة غازبروم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"غازبروم": إمداداتنا من الغاز إلى الصين في 2023 أعلى بمرة ونصف عن 2022

21:52 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Максим Блинов
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قال رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، اليوم الأربعاء، إن إمدادات "غازبروم" من الغاز إلى الصين خلال العام الجاري ستكون أعلى بمقدار مرة ونصف عما كانت عليه العام الماضي.
وأضاف ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في عام 2025 سنصل بالفعل إلى التزاماتنا التعاقدية، إذ ستصل إمدادات الغاز للصين إلى 38 مليار متر مكعب".
وأشار ميلر إلى أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سجلت شركة غازبروم رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين هذا العام، سيصل إلى مستويات قياسية، أكثر من 110 مليارات دولار.
وقال بيلوسوف، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "فيما يتعلق بحجم التجارة مع الصين، فقد وصلنا إلى أعلى المستويات التاريخية".
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وأضاف "بحلول نهاية هذا العام، ستصل الصادرات الروسية إلى الصين إلى قيم قياسية، أكثر من 110 مليار دولار. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 210 مليار دولار".
وأشار بيلوسوف إلى أن قيمة الصادرات الروسية إلى أسواق الدول الصديقة بشكل عام في عام 2023، تجاوزت 360 مليار دولار (بزيادة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، من الناحية المادية).
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن نمو حجم الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة إلى أسواق الدول الصديقة من الناحية المادية، سجل أكثر من 20 بالمئة، مقارنة مع عام 2021.
كما أكد أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا الاتحادية، للفترة حتى عام 2030.
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