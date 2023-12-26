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https://sputnikarabic.ae/20231226/مصر-والأردن-أمن-الملاحة-في-البحر-الأحمر-جزء-لا-يتجزأ-من-أمننا-القومي-1084470486.html
مصر والأردن: أمن الملاحة في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي
مصر والأردن: أمن الملاحة في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في القاهرة، اليوم ‏الثلاثاء، أمن الملاحة في البحر الأحمر.‏ 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T12:42+0000
2023-12-26T12:42+0000
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وأكد الوزيران على "أهمية مسار البحر الأحمر اتصالا بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.كما تبادل الوزيران في لقائهما "الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات".وأعلن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، يوم السبت الماضي، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.وأكد العبادلة أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر والأردن: أمن الملاحة في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

12:42 GMT 26.12.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIوزيرا خارجية الأردن ومصر، أيمن الصفدي وسامح شكري
وزيرا خارجية الأردن ومصر، أيمن الصفدي وسامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
وزيرا خارجية الأردن ومصر، أيمن الصفدي وسامح شكري
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في القاهرة، اليوم ‏الثلاثاء، أمن الملاحة في البحر الأحمر.‏
وأكد الوزيران على "أهمية مسار البحر الأحمر اتصالا بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
كما تبادل الوزيران في لقائهما "الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات".
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
خط بري بحري بين الأردن ومصر.. ما الأهمية الاقتصادية وتأثيره على قناة السويس؟
أمس, 16:02 GMT
وأعلن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، يوم السبت الماضي، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد العبادلة أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
صندوق النقد الدولي: حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر شهدت انخفاضا حادا
24 ديسمبر, 08:16 GMT
وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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