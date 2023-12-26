https://sputnikarabic.ae/20231226/وزيران-إسرائيليان-يطالبان-بوقف-المساعدات-الإنسانية-المقدمة-إلى-الأهالي-في-غزة-1084481741.html

وزيران إسرائيليان يطالبان بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في غزة

وزيران إسرائيليان يطالبان بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في غزة

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمطالبة وزيرين إسرائيليين بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في قطاع غزة. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T20:49+0000

2023-12-26T20:49+0000

2023-12-26T20:49+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يطالب كل من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في غزة، رغم مطالبة الجانب الأمريكي بعدم وقف تقديم تلك المساعدات.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد ادعى في بيان عسكري أن حركة حماس تسرق المساعدات الإنسانية، وهو ما دفع بكل من بن غفير وسموتريتش إلى احتمالية تقديم طلب إلى مجلس الحرب الإسرائيلي "كابينيت الحرب" بوقف تلك المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أفاد بأن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا أمنيا لإسرائيل مستقبلا. يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-لعبة-كمبيوتر-تحاكي-عملية-طوفان-الأقصى-تباع-في-أكبر-متجر-ألعاب-حول-العالم-1084476838.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار