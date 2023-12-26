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https://sputnikarabic.ae/20231226/وزيرا-خارجية-العراق-والكويت-يبحثان-ملابسات-اختطاف-صياد-كويتي-في-محافظة-الأنبار-1084461235.html
وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في محافظة الأنبار
وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في محافظة الأنبار
بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، باتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T00:45+0000
2023-12-26T00:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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الدوحة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".بدوره أعرب وزير الخارجية الكويتي عن امتنانه وتقديره لجهود السلطات العراقية المبذولة، لمعرفة مصير المواطن الكويتي وضمان سلامته.
https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-النزاع-بين-العراق-والكويت-يعطل-لقاء-تاريخيا-في-نيويورك-1081308350.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم

وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في محافظة الأنبار

00:45 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Sam McNeil
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بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، باتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين.
الدوحة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
إعلام: النزاع بين العراق والكويت يعطل "لقاء تاريخيا" في نيويورك
23 سبتمبر, 07:04 GMT
وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".
بدوره أعرب وزير الخارجية الكويتي عن امتنانه وتقديره لجهود السلطات العراقية المبذولة، لمعرفة مصير المواطن الكويتي وضمان سلامته.
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