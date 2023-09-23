https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-النزاع-بين-العراق-والكويت-يعطل-لقاء-تاريخيا-في-نيويورك-1081308350.html

إعلام: النزاع بين العراق والكويت يعطل "لقاء تاريخيا" في نيويورك

إعلام: النزاع بين العراق والكويت يعطل "لقاء تاريخيا" في نيويورك

كشفت مصادر مطلعة عن "فشل عقد اجتماع تاريخي في نيويورك، اليوم السبت، يجمع وزراء خارجية دول الخليج، والعراق مع إيران، في اللحظة الأخيرة". 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T07:04+0000

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ونقل موقع "أمواج ميديا"، عن مصدر دبلوماسي، قوله إن "بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها".وبحسب المصدر، "كان من المقرر أن يرأس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجلسة اليوم، لكن النزاع المتصاعد بين العراق والكويت أوقف هذه المساعي"، مشيرا أنه "يجري الإعداد لأسوأ السيناريوهات".وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبد الله" المائي بين الدولتين.وتقول المحكمة العراقية، في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.واستنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، "بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله".وأشار إلى أنه "قدم إحاطة، خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.فيما جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت، ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت وسلامتها.من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا، واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة".وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق، طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

https://sputnikarabic.ae/20230921/خور-عبد-الله-العراق-يؤكد-التزامه-بالقرارات-الدولية-والكويت-تدعو-إلى-ترسيم-الحدود-البحرية-1081263752.html

https://sputnikarabic.ae/20230919/الكويت-تقدم-إحاطة-لدول-الخليج-بشأن-الحكم-القضائي-العراقي-حول-اتفاقية-خور-عبد-الله-1081179423.html

https://sputnikarabic.ae/20230919/القضاء-العراقي-يؤكد-احترام-وتنفيذ-الاتفاقيات-الموقعة-مع-الكويت-بعد-قرار-اتفاقية-خور-عبد-الله-1081188916.html

https://sputnikarabic.ae/20230918/الكويت-حكم-المحكمة-العراقية-بشأن-اتفاقية-الملاحة-البحرية-تضمن-ادعاءات-باطلة-1081168100.html

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