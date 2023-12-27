https://sputnikarabic.ae/20231227/إسبانيا-لا-نؤيد-استخدام-القوة-البحرية-التابعة-للاتحاد-الأوروبي-لحماية-السفن-في-البحر-الأحمر-1084511566.html

إسبانيا: لا نؤيد استخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر

إسبانيا: لا نؤيد استخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، عن عدم تأييد بلاده لاستخدام القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة ما وصفه بالقرصنة في البحر الأحمر. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T21:42+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سانشيز قوله بأن إسبانيا لا تؤيد مشاركة قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في العملية المعروفة باسم "أتلانتا"، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من جماعة "أنصار الله" اليمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدريد لا تعارض إنشاء مهمة مختلفة هناك.وفي سياق متصل، حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من تداعيات ما وصفته بـ"عسكرة البحر الأحمر"، متهمةً إياها بالإضرار بالملاحة الدولية فيه، متوعدةً بتوجيه "أقسى الضربات" حال استمرار العمليات العسكرية لإسرائيل على قطاع غزة.وقالت القوات المسلحة والأمن التابعة لـ "أنصار الله" في اجتماع استثنائي في المنطقة العسكرية الخامسة بمدينة الحديدة (غرب اليمن)، لاستعراض الجهوزية القتالية للتشكيلات العسكرية البرية والبحرية والجوية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة في صنعاء: "نحذر أمريكا وشركاءها من مغبة عسكرة البحر والإضرار بأمن الملاحة الدولية خدمة للكيان الإسرائيلي".وأضافت الجماعة اليمنية: "جاهزون لتنفيذ توجيهات قائد الثورة [تقصد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي] في خطابه الأخير"، في إشارة إلى تهديد "أنصار الله" باستهداف البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيرة حال الاعتداء على اليمن.يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة تجارية تحمل اسم (إم إس سي يونايتد) بـ "صواريخ بحرية مناسبة، بعد رفض طاقمها نداءات القوات البحرية [التابعة للجماعة]"، في حين أطلق سلاح الجو المُسير عدداً من الطائرات على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل.يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وأسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

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