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https://sputnikarabic.ae/20231227/إيغاد-تعلن-تأجيل-لقاء-البرهان-وحميدتي-إلى-الشهر-المقبل-1084501188.html
"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل
"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل
أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T14:53+0000
2023-12-27T14:53+0000
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وقال موقع "المشهد السودان" إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلان التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وأضاف متحدث "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب الجنرالين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر.وصرّح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، الأسبوع الماضي، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.ونقلت وكالة "العالم العربي"، عن مخير، قوله إن "قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان، اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/حميدتي-أرحب-بلقاء-حمدوك-لمناقشة-قضايا-وقف-الحرب-في-السودان-1084481889.html
https://sputnikarabic.ae/20231226/السودان-حمدوك-يرسل-رسالتين-إلى-البرهان-وحميدتي-لعقد-لقاء-عاجل-1084463183.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل

14:53 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقال موقع "المشهد السودان" إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلان التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
حميدتي: أرحب بلقاء حمدوك لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان
أمس, 20:51 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأضاف متحدث "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب الجنرالين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".
وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
السودان... حمدوك يرسل رسالتين إلى البرهان وحميدتي لعقد لقاء عاجل
أمس, 06:46 GMT
وصرّح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، الأسبوع الماضي، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ونقلت وكالة "العالم العربي"، عن مخير، قوله إن "قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان، اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني".
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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