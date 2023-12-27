https://sputnikarabic.ae/20231227/إيغاد-تعلن-تأجيل-لقاء-البرهان-وحميدتي-إلى-الشهر-المقبل-1084501188.html

"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل

"إيغاد" تعلن تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى الشهر المقبل

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T14:53+0000

2023-12-27T14:53+0000

2023-12-27T14:53+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076806974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c907c2c6d17c934ebdc7a123cdb09a0.jpg

وقال موقع "المشهد السودان" إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلان التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي". وأضاف متحدث "إيغاد"، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء أن "رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمين العام للهيئة، يعملان على جلب الجنرالين (البرهان وحميدتي) إلى طاولة المفاوضات".وأكد أنه "لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع"، مشيرا إلى أن "المنظمة ستعلن عن التطورات بمجرد التوصل إلى معلومات دقيقة حول الأمر.وصرّح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، الأسبوع الماضي، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.ونقلت وكالة "العالم العربي"، عن مخير، قوله إن "قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان، اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20231226/حميدتي-أرحب-بلقاء-حمدوك-لمناقشة-قضايا-وقف-الحرب-في-السودان-1084481889.html

https://sputnikarabic.ae/20231226/السودان-حمدوك-يرسل-رسالتين-إلى-البرهان-وحميدتي-لعقد-لقاء-عاجل-1084463183.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار