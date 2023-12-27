https://sputnikarabic.ae/20231227/الجيش-الروسي-يرسل-قمرا-اصطناعيا-عسكريا-إلى-الفضاء-1084494393.html
الجيش الروسي يرسل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء
الجيش الروسي يرسل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 في"، الذي يحمل قمرًا اصطناعيًا، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T11:37+0000
2023-12-27T11:37+0000
2023-12-27T11:37+0000
روسيا
الفضاء
المركبات الفضائية
قمر اصطناعي
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وأوضحت الدفاع في بيان نشرته، أن القمر الاصطناعي سيتم إطلاقه لأغراض عسكرية من قاعدة بليسيتسك في مقاطعة أرخانغيلسك.وأكدت الدفاع أن القمر الاصطناعي، والذي تم إطلاقه بنجاح، سيكون في مداره في الوقت المحدد وسيعمل على توفير المعلومات اللازمة للجهات المختصة في الوقت المناسب. وصرّح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.موسكو - سبوتنيك. وقال تشيميزوف، في حديث لـ"سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيّرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".
الفضاء
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفضاء, المركبات الفضائية, قمر اصطناعي
روسيا, الفضاء, المركبات الفضائية, قمر اصطناعي
الجيش الروسي يرسل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 في"، الذي يحمل قمرًا اصطناعيًا، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.
وأوضحت الدفاع في بيان نشرته، أن القمر الاصطناعي سيتم إطلاقه لأغراض عسكرية من قاعدة بليسيتسك في مقاطعة أرخانغيلسك.
وأكدت الدفاع أن القمر الاصطناعي، والذي تم إطلاقه بنجاح، سيكون في مداره في الوقت المحدد وسيعمل على توفير المعلومات اللازمة للجهات المختصة في الوقت المناسب.
"
وصرّح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام"
تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشيميزوف، في حديث لـ"سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيّرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".