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https://sputnikarabic.ae/20231227/الحكومة-الفلسطينية-تلغي-جميع-مظاهر-الاحتفالات-برأس-السنة-الميلادية-1084502979.html
الحكومة الفلسطينية تلغي جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية
الحكومة الفلسطينية تلغي جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية
أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة، منذ السابع من... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T15:51+0000
2023-12-27T15:51+0000
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وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إنه "تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال".كما رحب اشتية "بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيدا بصموده، أمام آلة الحرب الإسرائيلية، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 21 ألفا و110 قتيل، وما يزيد عن 55 ألف إصابة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231226/وزيران-إسرائيليان-يطالبان-بوقف-المساعدات-الإنسانية-المقدمة-إلى-الأهالي-في-غزة-1084481741.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة الفلسطينية تلغي جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية

15:51 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / MUSA AL SHAERمراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019
مراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / MUSA AL SHAER
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أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إنه "تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال".
كما رحب اشتية "بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مشيدا بصموده، أمام آلة الحرب الإسرائيلية، بحسب قوله.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 21 ألفا و110 قتيل، وما يزيد عن 55 ألف إصابة.
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
وزيران إسرائيليان يطالبان بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأهالي في غزة
أمس, 20:49 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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