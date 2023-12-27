https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T22:27+0000
2023-12-27T22:27+0000
2023-12-27T22:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.