عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T22:27+0000
2023-12-27T22:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-1082884676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول

22:27 GMT 27.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات مسيرة قرب مدينة سيفاستوبول
7 نوفمبر, 01:42 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل.. صور وفيديو22:18 GMTЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала