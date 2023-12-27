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https://sputnikarabic.ae/20231227/السفير-الروسي-في-فيينا-الأشهر-الماضية-شهدت-اعتداءات-على-منازل-وسيارات-الدبلوماسيين-الروس-بالنمسا-1084484387.html
السفير الروسي في فيينا: الأشهر الماضية شهدت اعتداءات على منازل وسيارات الدبلوماسيين الروس بالنمسا
السفير الروسي في فيينا: الأشهر الماضية شهدت اعتداءات على منازل وسيارات الدبلوماسيين الروس بالنمسا
صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأشهر الماضية شهدت اعتداءات على منازل وسيارات رسمية لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T03:40+0000
2023-12-27T03:41+0000
روسيا
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فيينا – سبوتنيك. وقال ليوبينسكي لـ "سبوتنيك": "على مدى الأشهر الماضية، ارتكبت أعمال تخريب متكررة ضد المنشآت الروسية والمباني السكنية والمركبات الرسمية لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية. في بعض الحالات، تمكنت الشرطة النمساوية من اعتقال الجناة بالجرم المشهود".وأوضح أن "السلطات النمساوية تولي الاهتمام اللازم لقضايا ضمان أمن المؤسسات الأجنبية الروسية (على أراضيها) وتستجيب بسرعة للإشارات والنداءات الواردة من الجانب الروسي".هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية بتحريض أمريكي عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فيينا, العالم
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السفير الروسي في فيينا: الأشهر الماضية شهدت اعتداءات على منازل وسيارات الدبلوماسيين الروس بالنمسا

03:40 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 03:41 GMT 27.12.2023)
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
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صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأشهر الماضية شهدت اعتداءات على منازل وسيارات رسمية لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا.
فيينا – سبوتنيك. وقال ليوبينسكي لـ "سبوتنيك": "على مدى الأشهر الماضية، ارتكبت أعمال تخريب متكررة ضد المنشآت الروسية والمباني السكنية والمركبات الرسمية لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية. في بعض الحالات، تمكنت الشرطة النمساوية من اعتقال الجناة بالجرم المشهود".
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وأوضح أن "السلطات النمساوية تولي الاهتمام اللازم لقضايا ضمان أمن المؤسسات الأجنبية الروسية (على أراضيها) وتستجيب بسرعة للإشارات والنداءات الواردة من الجانب الروسي".
هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية بتحريض أمريكي عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.
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