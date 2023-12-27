https://sputnikarabic.ae/20231227/بشأن-حدوث-انفجار-في-نيودلهي-السفير-الإسرائيلي-في-الهند-من-السابق-لأوانه-اتهام-إيران-بتنفيذ-الهجوم-1084501821.html

بشأن حدوث انفجار في نيودلهي.. السفير الإسرائيلي في الهند: من السابق لأوانه اتهام إيران بتنفيذ الهجوم

بشأن حدوث انفجار في نيودلهي.. السفير الإسرائيلي في الهند: من السابق لأوانه اتهام إيران بتنفيذ الهجوم

قال السفير الإسرائيلي في الهند، ناور غيلئون، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه اتهام إيران بأنها وراء محاولة تفجير سفارة بلاده في نيودلهي. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع غيلئون، أوضح من خلالها أنه لا يتهم إيران في تلك اللحظة أو ينفي عنها تهمة محاولة تفجير السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لأنه من السابق لأوانه الحكم على هذا الأمر.وأوضح السفير الإسرائيلي في الهند أنه ليس خائفا من أي رسائل تهديد تصل السفارة في الهند ولكنه يشعر بالقلق أكثر مما يجري في بلاده.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن انفجارا وقع قرب سفارتها في نيودلهي بالهند دون وقوع إصابات في صفوف العاملين في السفارة.وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "حدث الليلة انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لا إصابات في صفوف العاملين في السفارة". وأضافت: "ظروف الحادث قيد التحقيق لدى السلطات المحلية بالتعاون الكامل مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين".وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الشرطة الهندية وفريق السفارة الأمني يحققان في الانفجار، حيث أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "الانفجار وقع على بعد 50 مترا عن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية فقد "قالت شرطة نيودلهي إنها تلقت مكالمة هاتفية بوقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في منطقة تشاناكيابوري. وقد وصل كبار المسؤولين إلى مكان الحادث ويحققون في الأمر".

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