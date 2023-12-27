https://sputnikarabic.ae/20231227/على-خطى-الهند-اليابان-تقترب-من-تحقيق-الهبوط-التاريخي-1084502762.html
على خطى الهند... اليابان تقترب من تحقيق "الهبوط التاريخي"
على خطى الهند... اليابان تقترب من تحقيق "الهبوط التاريخي"
دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم"، يوم الاثنين الماضي، مدار القمر في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح على سطح القمر، والمتوقع الشهر المقبل. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T15:46+0000
2023-12-27T15:46+0000
2023-12-27T15:46+0000
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وأطلق علماء الفضاء اسم "موون سنايبر" على مركبة الهبوط الذكية التي هي جزء من المسبار "سليم"، لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من نقطة محددة على سطح القمر.وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، في بيان، يوم الاثنين الماضي، إن القمر الصناعي "سليم" دخل بنجاح مدار القمر، عند الساعة 04:51 مساءً بتوقيت اليابان"، مضيفة: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططًا له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف فيما يتعلق بظروف المسبار".وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه "من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر، حوالي الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت اليابان، في 20 يناير(كانون الثاني المقبل)، ومن المقرر أن تهبط على سطح القمر بعد 20 دقيقة".تم تجهيز مركبة الهبوط بمسبار كروي تم تطويره بالتعاون مع شركة ألعاب، وهو أكبر قليلًا من كرة التنس، ويمكنه تغيير شكله للتحرك على سطح القمر.وقال شينشيرو ساكاي، مدير مشروع "سليم" التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، للصحفيين: "لقد ولت الأيام التي كان فيها مجرد استكشاف مكان ما على القمر، أمرًا مرغوبًا فيه".وأضاف ساكاي أن "الآمال كبيرة أيضًا في أن دقة "سليم" ستجعل أخذ عينات من التربة الصقيعية القمرية أسهل، ما يقرب العلماء خطوة أخرى من كشف الغموض المحيط بالموارد المائية على القمر"، بحسب مقال نُشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.لقد فشلت المهمات اليابانية مرتين، واحدة عامة والأخرى خاصة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، حاولت شركة "آي سبيس" اليابانية الناشئة، دون جدوى، أن تصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، وفقدت الاتصال بمركبتها بعد ما وصفته بـ"الهبوط الصعب".
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علوم, القمر, الفضاء, منوعات
علوم, القمر, الفضاء, منوعات
على خطى الهند... اليابان تقترب من تحقيق "الهبوط التاريخي"
دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم"، يوم الاثنين الماضي، مدار القمر في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح على سطح القمر، والمتوقع الشهر المقبل.
وأطلق علماء الفضاء اسم "موون سنايبر" على مركبة الهبوط الذكية التي هي جزء من المسبار "سليم"، لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من نقطة محددة على سطح القمر.
وإذا نجح الهبوط، فإن اليابان ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، في بيان، يوم الاثنين الماضي، إن القمر الصناعي "سليم" دخل بنجاح مدار القمر، عند الساعة 04:51 مساءً بتوقيت اليابان"، مضيفة: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططًا له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف فيما يتعلق بظروف المسبار".
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه "من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر، حوالي الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت اليابان، في 20 يناير(كانون الثاني المقبل)، ومن المقرر أن تهبط على سطح القمر بعد 20 دقيقة".
انطلق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاثة تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية، وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هذا الشهر، إن المهمة ستكون "هبوطًا عالي الدقة غير مسبوق" على سطح القمر.
تم تجهيز مركبة الهبوط بمسبار كروي تم تطويره بالتعاون مع شركة ألعاب، وهو أكبر قليلًا من كرة التنس، ويمكنه تغيير شكله للتحرك على سطح القمر.
وقال شينشيرو ساكاي، مدير مشروع "سليم" التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، للصحفيين: "لقد ولت الأيام التي كان فيها مجرد استكشاف مكان ما على القمر، أمرًا مرغوبًا فيه".
وأضاف ساكاي أن "الآمال كبيرة أيضًا في أن دقة "سليم" ستجعل أخذ عينات من التربة الصقيعية القمرية أسهل، ما يقرب العلماء خطوة أخرى من كشف الغموض المحيط بالموارد المائية على القمر"، بحسب مقال نُشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
لقد فشلت المهمات اليابانية مرتين، واحدة عامة والأخرى خاصة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، حاولت شركة "آي سبيس" اليابانية الناشئة، دون جدوى، أن تصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، وفقدت الاتصال بمركبتها بعد ما وصفته بـ"الهبوط الصعب".