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https://sputnikarabic.ae/20231227/غانتس-إذا-لم-يوقف-حزب-الله-هجماته-على-الحدود-فإن-الجيش-الإسرائيلي-سيجبره-على-ذلك-1084507630.html
غانتس: إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك
غانتس: إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك
صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بأنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T18:28+0000
2023-12-27T18:28+0000
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وقال غانتس خلال مؤتمر صحافي: "الوضع في الحدود الشمالية يجب أن يتغير ويلزم العمل للتوصل إلى حل سياسي، وحكومة لبنان إذا لم تعمل من أجل وقف هجمات "حزب الله" فسيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بذلك". وقد أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخ من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. وقال حزب الله في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية [حزب الله] بعد ظهر الأربعاء مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدة صواريخ سقطت بمناطق غير مأهولة في كريات شمونة، مضيفا أن اثنتين منها أصابتا مبنيين وألحقتا أضرارا.فيما قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي في بيان إنه "لم يسجل أي إصابات جراء سقوط الصواريخ".وفي وقت سابق اليوم، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على بلدة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-مجموعة-متنوعة-من-الخطط-للاستمرار-في-مواجهة-حزب-الله-1084507291.html
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اسرائيل, العالم العربي, لبنان
اسرائيل, العالم العربي, لبنان

غانتس: إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك

18:28 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMالوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بأنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك.
وقال غانتس خلال مؤتمر صحافي: "الوضع في الحدود الشمالية يجب أن يتغير ويلزم العمل للتوصل إلى حل سياسي، وحكومة لبنان إذا لم تعمل من أجل وقف هجمات "حزب الله" فسيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بذلك".
وأضاف: "الوقت للعمل الدبلوماسي من أجل تحقيق ذلك يشارف على الانتهاء".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"
17:51 GMT
وقد أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخ من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وقال حزب الله في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية [حزب الله] بعد ظهر الأربعاء مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدة صواريخ سقطت بمناطق غير مأهولة في كريات شمونة، مضيفا أن اثنتين منها أصابتا مبنيين وألحقتا أضرارا.
فيما قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي في بيان إنه "لم يسجل أي إصابات جراء سقوط الصواريخ".
وفي وقت سابق اليوم، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على بلدة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.
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