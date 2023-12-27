https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-مجموعة-متنوعة-من-الخطط-للاستمرار-في-مواجهة-حزب-الله-1084507291.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"

رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء تقييمًا للوضع، في القيادة الشمالية، مؤكدا الموافقة على مجموعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T17:51+0000

2023-12-27T17:51+0000

2023-12-27T17:51+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080096554_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec22b4681d39b00a6eab121b11e9da83.jpg

وقال هاليفي، وفق بيان نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مهمتنا الأولى هي إعادة السكان بأمان، وهذا سيستغرق وقتا. لقد وافقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر".ومضى بقوله: "الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد. حتى الآن تم تنفيذ الحملة هنا بطريقة صحيحة وصارمة، وهكذا يجب أن تستمر. لن نعيد السكان بدون أمن وشعور بالأمان".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ترأس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في الدور".وقال كوهين وفق تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نصر الله يجب أن يفهم أنه التالي في الدور".وأضاف: "إذا كان (نصر الله) لا يريد أن يكون التالي في الدور، عليه أن ينفذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويبعد حزب الله عن شمال الليطاني".ومضى مهددا: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح - كل الخيارات مطروحة على الطاولة. حزب الله يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، ويعرض لبنان والمنطقة بأكملها للخطر"، على حد تعبيره.وأطلق "حزب الله"، مساء اليوم، ما يزيد عن 10 صواريخ تجاه مستوطنة "كريات شمونة" شمال إسرائيل ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة لعدد من المنازل، وفق وسائل إعلام عبرية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231227/إسرائيل-عشرات-الآلاف-من-المهجرين-من-الشمال-لبايدن-سياستكم-تجعلنا-لاجئين-في-بلادنا-1084504647.html

https://sputnikarabic.ae/20231227/ردا-على-استهداف-الجنوب-اللبناني-إصابات-مباشرة-في-مستوطنات-شمالي-إسرائيل-1084503339.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن