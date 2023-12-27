https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-مجموعة-متنوعة-من-الخطط-للاستمرار-في-مواجهة-حزب-الله-1084507291.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء تقييمًا للوضع، في القيادة الشمالية، مؤكدا الموافقة على مجموعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T17:51+0000
2023-12-27T17:51+0000
2023-12-27T17:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080096554_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec22b4681d39b00a6eab121b11e9da83.jpg
وقال هاليفي، وفق بيان نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مهمتنا الأولى هي إعادة السكان بأمان، وهذا سيستغرق وقتا. لقد وافقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر".ومضى بقوله: "الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد. حتى الآن تم تنفيذ الحملة هنا بطريقة صحيحة وصارمة، وهكذا يجب أن تستمر. لن نعيد السكان بدون أمن وشعور بالأمان".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ترأس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في الدور".وقال كوهين وفق تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نصر الله يجب أن يفهم أنه التالي في الدور".وأضاف: "إذا كان (نصر الله) لا يريد أن يكون التالي في الدور، عليه أن ينفذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويبعد حزب الله عن شمال الليطاني".ومضى مهددا: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح - كل الخيارات مطروحة على الطاولة. حزب الله يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، ويعرض لبنان والمنطقة بأكملها للخطر"، على حد تعبيره.وأطلق "حزب الله"، مساء اليوم، ما يزيد عن 10 صواريخ تجاه مستوطنة "كريات شمونة" شمال إسرائيل ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة لعدد من المنازل، وفق وسائل إعلام عبرية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231227/إسرائيل-عشرات-الآلاف-من-المهجرين-من-الشمال-لبايدن-سياستكم-تجعلنا-لاجئين-في-بلادنا-1084504647.html
https://sputnikarabic.ae/20231227/ردا-على-استهداف-الجنوب-اللبناني-إصابات-مباشرة-في-مستوطنات-شمالي-إسرائيل-1084503339.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080096554_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_5567a4c3cb2d8675a29962f9fc8415b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله"
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء تقييمًا للوضع، في القيادة الشمالية، مؤكدا الموافقة على مجموعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله" اللبناني.
وقال هاليفي، وفق بيان
نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مهمتنا الأولى هي إعادة السكان بأمان، وهذا سيستغرق وقتا. لقد وافقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر".
ومضى بقوله: "الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد. حتى الآن تم تنفيذ الحملة هنا بطريقة صحيحة وصارمة، وهكذا يجب أن تستمر. لن نعيد السكان بدون أمن وشعور بالأمان".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ترأس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في الدور".
وقال كوهين وفق تصريحات نشرتها صحيفة
"يديعوت أحرونوت": "نصر الله يجب أن يفهم أنه التالي في الدور".
وأضاف: "إذا كان (نصر الله) لا يريد أن يكون التالي في الدور، عليه أن ينفذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويبعد حزب الله عن شمال الليطاني".
ومضى مهددا: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح - كل الخيارات مطروحة على الطاولة. حزب الله يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، ويعرض لبنان والمنطقة بأكملها للخطر"، على حد تعبيره.
وأطلق "حزب الله"، مساء اليوم، ما يزيد عن 10 صواريخ تجاه مستوطنة "كريات شمونة" شمال إسرائيل ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة لعدد من المنازل، وفق وسائل إعلام عبرية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي
، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار
بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية
، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.