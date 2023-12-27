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https://sputnikarabic.ae/20231227/مسؤول-أردني-التنسيق-مع-روسيا-جنب-المملكة-آثار-النزاع-السوري-ونتطلع-لمزيد-من-التعاون--1084509447.html
مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون
مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون
قال موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن هناك علاقات طيبة وقوية تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، وكذلك بين العاهل الأردني والرئيس... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T19:51+0000
2023-12-27T19:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
العالم العربي
الأخبار
فلاديمير بوتين
أخبار الأردن
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن العلاقات مع موسكو جنبت الأردن مناطق النزاع خاصة من الجانب السوري، وذلك بعد التنسيق المباشر بين الدولتين على المستوى الأمني والسياسي.وأكد أن التعاون الاقتصادي بين عمان وموسكو يتحسن تدريجيًا، بيد أن الأزمات الدولية والإقليمية تضعف من إمكانية توظيف هذه العلاقات في جانب الاستثمار، معربًا عن أمله في أن يصبح هناك توجه للاستثمار الروسي بالأردن، بما تمتلكه روسيا من خبرات واعدة وإمكانيات ضخمة يمكن للأردن الاستفادة بها.وأوضح أن الأردن يتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع روسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وذلك بعد تحسن الأزمات التي تواجه العالم والدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مسؤول-أردني-لـسبوتنيك-نتطلع-لزيادة-الصادرات-الزراعية-إلى-روسيا-1074540749.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, أخبار الأردن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, أخبار الأردن

مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون

19:51 GMT 27.12.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك الأردن عبدالله الثاني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك الأردن عبدالله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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حصري
قال موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن هناك علاقات طيبة وقوية تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، وكذلك بين العاهل الأردني والرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن العلاقات مع موسكو جنبت الأردن مناطق النزاع خاصة من الجانب السوري، وذلك بعد التنسيق المباشر بين الدولتين على المستوى الأمني والسياسي.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
مسؤول أردني لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة الصادرات الزراعية إلى روسيا
10 مارس, 07:42 GMT
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين عمان وموسكو يتحسن تدريجيًا، بيد أن الأزمات الدولية والإقليمية تضعف من إمكانية توظيف هذه العلاقات في جانب الاستثمار، معربًا عن أمله في أن يصبح هناك توجه للاستثمار الروسي بالأردن، بما تمتلكه روسيا من خبرات واعدة وإمكانيات ضخمة يمكن للأردن الاستفادة بها.
وأوضح أن الأردن يتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع روسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وذلك بعد تحسن الأزمات التي تواجه العالم والدول العربية.
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