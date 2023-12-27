https://sputnikarabic.ae/20231227/مسؤول-أردني-التنسيق-مع-روسيا-جنب-المملكة-آثار-النزاع-السوري-ونتطلع-لمزيد-من-التعاون--1084509447.html
مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون
مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون
قال موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن هناك علاقات طيبة وقوية تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، وكذلك بين العاهل الأردني والرئيس... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T19:51+0000
2023-12-27T19:51+0000
2023-12-27T19:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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العالم العربي
الأخبار
فلاديمير بوتين
أخبار الأردن
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن العلاقات مع موسكو جنبت الأردن مناطق النزاع خاصة من الجانب السوري، وذلك بعد التنسيق المباشر بين الدولتين على المستوى الأمني والسياسي.وأكد أن التعاون الاقتصادي بين عمان وموسكو يتحسن تدريجيًا، بيد أن الأزمات الدولية والإقليمية تضعف من إمكانية توظيف هذه العلاقات في جانب الاستثمار، معربًا عن أمله في أن يصبح هناك توجه للاستثمار الروسي بالأردن، بما تمتلكه روسيا من خبرات واعدة وإمكانيات ضخمة يمكن للأردن الاستفادة بها.وأوضح أن الأردن يتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع روسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وذلك بعد تحسن الأزمات التي تواجه العالم والدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مسؤول-أردني-لـسبوتنيك-نتطلع-لزيادة-الصادرات-الزراعية-إلى-روسيا-1074540749.html
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, أخبار الأردن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, أخبار الأردن
مسؤول أردني: التنسيق مع روسيا جنب المملكة آثار النزاع السوري ونتطلع لمزيد من التعاون
حصري
قال موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن هناك علاقات طيبة وقوية تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، وكذلك بين العاهل الأردني والرئيس فلاديمير بوتين.