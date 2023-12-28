https://sputnikarabic.ae/20231228/أردوغان-تركيا-ستواصل-عملياتها-الأمنية-ما-وراء-الحدود-ولا-تسمح-للإرهابيين-بتدنيس-الأرض-1084526019.html

أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها الأمنية ما وراء الحدود ولا تسمح للإرهابيين بتدنيس الأرض

أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها الأمنية ما وراء الحدود ولا تسمح للإرهابيين بتدنيس الأرض

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده "لم ولن تترك دماء شهدائها تذهب سدى"، مشيرًا إلى "تحييد 59 إرهابيا في العمليات الجارية منذ 22 ديسمبر... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان، في خطاب له، إنه "إذا كان الإرهاب قد وصل نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن "تركيا ستواصل عملياتها الأمنية ما وراء الحدود ولا تسمح للإرهابيين بتدنيس أرض الوطن".وأفاد وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، في وقت سابق، بأنه خلال العمليات الخاصة التي بدأت ليل السبت شمالي العراق، تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.وبحسب بيان الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية: "أعلن الوزير يشار غولر أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم بعد الهجمات في منطقة عملية قلعة المخلب ارتفع إلى 30".ومساء يوم السبت، قُتل ستة جنود أتراك شمالي العراق، في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني. والسبت، قُتل ستة جنود آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية قلعة المخلب، بحسب وزارة الدفاع التركية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية عمليات عسكرية شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني، بعد مقتل اثني عشر من جنوده. توجهت القيادة العليا لوزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم الأحد، إلى الحدود مع العراق.وفي وقت سابق، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيًا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".ووفقا لبيان الدفاع التركية: "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفًا إرهابيًا شمالي العراق وسوريا".

https://sputnikarabic.ae/20231228/صحيفة-مسلحو-بي-كي-كي-الذين-حيدتهم-تركيا-في-شمال-العراق-استخدموا-أسلحة-أمريكية-1084520970.html

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