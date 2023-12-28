https://sputnikarabic.ae/20231228/صحيفة-مسلحو-بي-كي-كي-الذين-حيدتهم-تركيا-في-شمال-العراق-استخدموا-أسلحة-أمريكية-1084520970.html

صحيفة: مسلحو "بي كي كي" الذين حيدتهم تركيا في شمال العراق استخدموا أسلحة أمريكية

صحيفة: مسلحو "بي كي كي" الذين حيدتهم تركيا في شمال العراق استخدموا أسلحة أمريكية

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" والذين تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة التركية في شمال العراق، كانوا مسلحين ببنادق... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T10:20+0000

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سبوتنيك. تأتي تذلك المعلومات في أعقاب مقتل ستة جنود أتراك في شمال العراق، يوم السبت الماضي، نتيجة هجوم مسلح شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني.وقُتل ستة جنود آخرين في وقت لاحق في هجمات شنها مسلحون أكراد في منطقة عملية "المخلب- القفل" التركية في العراق، مما أجبر تركيا على شن عملية أخرى ضد حزب العمال الكردستاني، وصباح يوم الأحد الماضي، وصل كبار القادة العسكريين الأتراك إلى الحدود مع العراق.وذكر تقرير بنادق "إم 4" كانت في الخدمة مع العديد من القوات الأجنبية واستخدمها أيضا حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردي.وأعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم الأحد الماضي،" تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، خلال عمليات شمالي العراق وسوريا، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين"، لترتفع حصيلة من تم تحييدهم منذ بداية العام الحالي إلى 2156 عنصرا.وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق"، وأكد غولر أن "العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين".يذكر أن الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني وتركيا كان قد اندلع في عام 1984 ثم تجدد في عام 2015، وقد أنشأ التنظيم، الذي يسعى إلى إنشاء دولة كردية مستقلة، تضم أراض تركية، قواعد في الأراضي العراقية والسورية بالقرب من الحدود التركية، حيث وتستهدفهم القوات المسلحة التركية بغارات برية وجوية.

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