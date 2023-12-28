https://sputnikarabic.ae/20231228/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شبكة-تمويل-إيرانية-بزعم-دعمها-أنشطة-أنصار-الله-1084536630.html

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تمويل إيرانية بزعم دعمها أنشطة "أنصار الله"

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تمويل إيرانية بزعم دعمها أنشطة "أنصار الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بإيران، بزعم مساعدتها ودعمها لأنشطة لجماعة "أنصار الله" اليمنية. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T16:37+0000

2023-12-28T16:37+0000

2023-12-28T16:37+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، اليوم، فردا واحدا و3 كيانات مسؤولين عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت "رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، و3 محلات صرافة في اليمن وتركيا".وأشار إلى أن المدرجين على قائمة العقوبات "سهلوا تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".وفي وقت سابق، اتهم البيت الأبيض إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور.وزعمت المتحدثة أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعما قويا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.وبحسب المسؤولة الأمريكية، فإن "الدعم الإيراني مكّن الحوثيين، طيلة أزمة غزة، من شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية في البحر الأحمر".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

https://sputnikarabic.ae/20231223/أمريكا-تتهم-إيران-بمساعدة-أنصار-الله-خلال-هجماتها-على-السفن-في-البحر-الأحمر-1084379927.html

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