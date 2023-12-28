https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام-المعارضة-التشادية-تطالب-بإلغاء-نتائج-الاستفتاء-على-الدستور-الجديد-1084542238.html

إعلام: المعارضة التشادية تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

إعلام: المعارضة التشادية تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

طالبت المعارضة التشادية، اليوم الخميس، في رسالة وجهتها إلى المحكمة العليا في البلاد، بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو – سبوتنيك. وذكر موقع "الوحدة" الإخباري المحلي، أن "منسق اتحاد المعارضة طالب في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا، الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى في 16-17 ديسمبر/ كانون الأول 2023".ووفقا للموقع، دعت المعارضة أيضا من خلال البيان، الحكومة إلى إجراء الاستفتاء مرة أخرى "في ظروف ديمقراطية أفضل".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن أكثر من 85 بالمئة من الناخبين في تشاد صوتوا لصالح الدستور الجديد، الذي يؤكد قادة البلاد على أنه خطوة مهمة على طريق العودة إلى الشكل المدني للحكم.وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالاستفتاء الدستوري في تشاد، بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن 86 بالمئة هي نسبة التصويت لصالح تأسيس دستور جديد للبلاد.وصوت المواطنون التشاديون، على استفتاء لدستور جديد، يؤكد على الطابع المركزي للدولة، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة. كما يشمل مشروع الدستور أيضاً تحديد عدد الولايات الرئاسية، واستقلال العدالة، والحريات الأساسية.وفي 20 نيسان/أبريل 2021، عين الجيش محمد إدريس ديبي على رأس مجلس عسكري، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمردينووعد "ديبي" بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، كما تعهد بعدم الترشح للرئاسة. لكن تم تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024.

https://sputnikarabic.ae/20231224/التصويت-بنسبة-86-لصالح-وضع-دستور-جديد-في-تشاد-1084424595.html

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