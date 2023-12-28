https://sputnikarabic.ae/20231228/الإعلام-الأمريكي-يطالب-أوكرانيا-بالجلوس-على-طاولة-المفاوضات-بعد-فشلها-على-الجبهة-1084514068.html

الإعلام الأمريكي يطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد فشلها على الجبهة

الإعلام الأمريكي يطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد فشلها على الجبهة

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تتخلى عن المفاوضات مع روسيا بعد المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم على الجبهة". 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T06:15+0000

2023-12-28T06:15+0000

2023-12-28T06:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تفوت فرصة وضع حد لإراقة الدماء".ووصف المقال الجمود الذي تعيشه كييف على الجبهة بأنه "عودة إلى الحقيقة المؤلمة"، وأضاف: "القتال يستنزف الموارد العسكرية والبشرية لأوكرانيا، والهجوم المتوقع على نطاق واسع لم يتمكن حتى من التقدم في خطوط الدفاع بشكل كبير".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231228/كل-5-دقائق-برلمانية-أوكرانية-توضح-حجم-الخسائر-الصادمة-لنظام-كييف-1084513324.html

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