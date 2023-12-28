https://sputnikarabic.ae/20231228/الإعلام-الأمريكي-يطالب-أوكرانيا-بالجلوس-على-طاولة-المفاوضات-بعد-فشلها-على-الجبهة-1084514068.html
الإعلام الأمريكي يطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد فشلها على الجبهة
الإعلام الأمريكي يطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد فشلها على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تتخلى عن المفاوضات مع روسيا بعد المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم على الجبهة". 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T06:15+0000
2023-12-28T06:15+0000
2023-12-28T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تفوت فرصة وضع حد لإراقة الدماء".ووصف المقال الجمود الذي تعيشه كييف على الجبهة بأنه "عودة إلى الحقيقة المؤلمة"، وأضاف: "القتال يستنزف الموارد العسكرية والبشرية لأوكرانيا، والهجوم المتوقع على نطاق واسع لم يتمكن حتى من التقدم في خطوط الدفاع بشكل كبير".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231228/كل-5-دقائق-برلمانية-أوكرانية-توضح-حجم-الخسائر-الصادمة-لنظام-كييف-1084513324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الإعلام الأمريكي يطالب أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد فشلها على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تتخلى عن المفاوضات مع روسيا بعد المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم على الجبهة".
حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "لا ينبغي لأوكرانيا أن تفوت فرصة وضع حد لإراقة الدماء".
ووصف المقال الجمود الذي تعيشه كييف على الجبهة بأنه "عودة إلى الحقيقة المؤلمة"، وأضاف: "القتال يستنزف الموارد العسكرية والبشرية لأوكرانيا، والهجوم المتوقع على نطاق واسع لم يتمكن حتى من التقدم في خطوط الدفاع بشكل كبير".
وأضافت الصحيفة أن "استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى الإضرار بأوكرانيا نفسها ونشر زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.