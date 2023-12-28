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https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-49-جنديا-خلال-الـ-24-الساعة-الأخيرة-حالة-7-منهم-خطيرة-1084534626.html
الجيش الإسرائيلي: إصابة 49 جنديا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة حالة 7 منهم خطيرة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 49 جنديا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة حالة 7 منهم خطيرة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 49 من جنوده وضباطه أصيبوا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T15:04+0000
2023-12-28T15:04+0000
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وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، عن بيانات الجيش، فإن 49 جنديا أصيبوا منذ يوم أمس في القتال، 23 منهم في قطاع غزة.وأشارت إلى أن من بين الجرحى في غزة 3 وصفت إصابتهم بالخطيرة و4 أصيبوا بجروح متوسطة و16 بجروح طفيفة.وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، أصيب 26 جنديا قرب الحدود مع لبنان، 4 منهم بإصابات خطيرة، و9 متوسطة، و14 خفيفة.وبشكل عام بلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 921 جنديا وضابطا، 206 إصاباتهم خطيرة و340 متوسطة و375 طفيفة.ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى إلى 2159 ضابطا وجنديا، من بينهم 342 بحالة خطيرة و600 بحالة متوسطة و1217 طفيفة.وفيما يتعلق بعدد القتلى منذ بداية الحرب، فقد ارتفعت الحصيلة وفق بيانات الجيش إلى 501 ضابط وجندي بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية بالقطاع.وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: إصابة 49 جنديا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة حالة 7 منهم خطيرة

15:04 GMT 28.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 49 من جنوده وضباطه أصيبوا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، عن بيانات الجيش، فإن 49 جنديا أصيبوا منذ يوم أمس في القتال، 23 منهم في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن من بين الجرحى في غزة 3 وصفت إصابتهم بالخطيرة و4 أصيبوا بجروح متوسطة و16 بجروح طفيفة.
وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، أصيب 26 جنديا قرب الحدود مع لبنان، 4 منهم بإصابات خطيرة، و9 متوسطة، و14 خفيفة.
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وبشكل عام بلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 921 جنديا وضابطا، 206 إصاباتهم خطيرة و340 متوسطة و375 طفيفة.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى إلى 2159 ضابطا وجنديا، من بينهم 342 بحالة خطيرة و600 بحالة متوسطة و1217 طفيفة.
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وفيما يتعلق بعدد القتلى منذ بداية الحرب، فقد ارتفعت الحصيلة وفق بيانات الجيش إلى 501 ضابط وجندي بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية بالقطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.
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