https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-ثان-هذه-الليلة-على-محيط-دمشق-1084542378.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي ثان هذه الليلة على محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي ثان هذه الليلة على محيط دمشق
قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، ليل الخميس/الجمعة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مجددا لعدوان إسرائيلي ثانٍ هذه الليلة على محيط العاصمة دمشق. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T22:46+0000
2023-12-28T22:46+0000
2023-12-28T22:49+0000
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وأضاف المراسل، أن طائرات إسرائيلية أطلقت موجة ثانية من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وفي وقت سابق ليل الخميس/الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصورايخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي.وطالبت سوريا، اليوم الخميس، "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق--عاجل-1084540766.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي ثان هذه الليلة على محيط دمشق
22:46 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 22:49 GMT 28.12.2023)
حصري
قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، ليل الخميس/الجمعة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مجددا لعدوان إسرائيلي ثانٍ هذه الليلة على محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المراسل، أن طائرات إسرائيلية أطلقت موجة ثانية من الصواريخ
من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وشهدت سماء العاصمة دمشق تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية، وإسقاط بعضها.
وفي وقت سابق ليل الخميس/الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصورايخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي.
وطالبت سوريا، اليوم الخميس، "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية
التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري"، حسب وكالة
الأنباء السورية (سانا).
وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".