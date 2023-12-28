عربي
https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-جمهورية-القرم-1084512975.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T03:36+0000
2023-12-28T03:47+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170089_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aafe9707880c8c46500f89b0bf056e69.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم".جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--24-أوكرانيتين-خلال-اعتدائهما-على-مرفأ-في-القرم-1084466894.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170089_261:0:1221:720_1920x0_80_0_0_77705c80cc41ad376ac31dfa5cd281aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم

03:36 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 03:47 GMT 28.12.2023)
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 24" أوكرانيتين خلال اعتدائهما على مرفأ في القرم
26 ديسمبر, 09:51 GMT
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم".
جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.
ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل.. صور وفيديوأمس, 22:18 GMTЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو26 ديسمبر, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала