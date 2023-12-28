https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-جمهورية-القرم-1084512975.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T03:36+0000
2023-12-28T03:36+0000
2023-12-28T03:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم".جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--24-أوكرانيتين-خلال-اعتدائهما-على-مرفأ-في-القرم-1084466894.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق جمهورية القرم
03:36 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 03:47 GMT 28.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم".
جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.
ولا تزال القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة الجسر، والذي يُستخدم للأغراض المدنية.