https://sputnikarabic.ae/20231228/جرحى-جراء-اشتباكات-بين-الجيش-اليمني-والحوثيين-في-محافظة-تعز-1084512264.html

جرحى جراء اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة تعز

جرحى جراء اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة تعز

اندلعت، مساء أمس الأربعاء، اشتباكات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز الاستراتيجية جنوب غربي... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T01:03+0000

2023-12-28T01:03+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات متقطعة دارت بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة كلابة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، إثر تعرض مواقع عسكرية إلى قصف مدفعي.وذكر المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود، في حين سقط قتلى في صفوف جماعة "أنصار الله".وأشار المصدر إلى أن التصعيد الميداني يأتي بعد ساعات من مقتل جندي بعملية قنص في جبهة التشريفات شرق مدينة تعز.ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، "حساسية الفترة الحالية في اليمن"، حاثاً كافة الأطراف على "الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231122/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-ومقتل-عدد-من-مسلحيها-في-محافظة-مأرب-1083396709.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الجيش اليمني