https://sputnikarabic.ae/20231228/روسكوسموس-وناسا-توسعان-برنامج-الرحلات-إلى-محطة-الفضاء-الدولية--1084516409.html
"روسكوسموس" و"ناسا" توسعان برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" و"ناسا" توسعان برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية
أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية بأن "روسكوسموس" و"ناسا" اتفقتا على توسيع برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T07:43+0000
2023-12-28T07:43+0000
2023-12-28T07:43+0000
مجتمع
علوم
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وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس": "في عام 2023، ومن أجل الحفاظ على التشغيل الموثوق لمحطة الفضاء الدولية ككل ولضمان وجود ممثل واحد على الأقل من روسكوسموس في الجزء الروسي ووجود ممثل واحد على الأقل من ناسا في الجزء الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأمريكيين لمواصلة الرحلات الجوية المتبادلة حتى عام 2025 ضمناً".ويفترض أن طاقم كل مركبة فضائية روسية يرسل معه رائد فضاء أمريكيا واحدا إلى محطة الفضاء الدولية، كما يضم طاقم كل مركبة فضائية أمريكية رائد فضاء روسيا واحدا.ويعد هذا الإجراء ضروريا لضمان استمرار عمل الأجزاء الأمريكية والروسية من محطة الفضاء الدولية وعدم شغورها في حالة حدوث تغييرات غير متوقعة في برنامج الرحلة.
https://sputnikarabic.ae/20231027/روسكوسموس-بريكس-والدول-الأفريقية-مهتمة-بالمشروع-الروسي-للإنترنت-عبر-الأقمار-الصناعية-1082536093.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
"روسكوسموس" و"ناسا" توسعان برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية
أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية بأن "روسكوسموس" و"ناسا" اتفقتا على توسيع برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس": "في عام 2023، ومن أجل الحفاظ على التشغيل الموثوق لمحطة الفضاء الدولية ككل ولضمان وجود ممثل واحد على الأقل من روسكوسموس في الجزء الروسي ووجود ممثل واحد على الأقل من ناسا في الجزء الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأمريكيين لمواصلة الرحلات الجوية المتبادلة حتى عام 2025 ضمناً".
وفي يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2023، وقعت موسكو وواشنطن تعديلين على الاتفاقية بين "روسكوسموس" و"ناسا" بشأن رحلات رواد الفضاء على متن المركبات الفضائية المأهولة الروسية والأمريكية.
كما أشارت "روسكوسموس" إلى أنه في أبريل/ نيسان 2023، أبلغ المدير العام للمؤسسة الحكومية، يوري بوريسوف، رؤساء وكالات الفضاء في الدول الشريكة في محطة الفضاء الدولية بتمديد مشاركة روسيا في المشروع حتى عام 2028 ضمناً.
ويفترض أن طاقم كل مركبة فضائية روسية يرسل معه رائد فضاء أمريكيا واحدا إلى محطة الفضاء الدولية، كما يضم طاقم كل مركبة فضائية أمريكية رائد فضاء روسيا واحدا.
ويعد هذا الإجراء ضروريا لضمان استمرار عمل الأجزاء الأمريكية والروسية من محطة الفضاء الدولية وعدم شغورها في حالة حدوث تغييرات غير متوقعة في برنامج الرحلة.