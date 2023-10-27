https://sputnikarabic.ae/20231027/روسكوسموس-بريكس-والدول-الأفريقية-مهتمة-بالمشروع-الروسي-للإنترنت-عبر-الأقمار-الصناعية-1082536093.html
"روسكوسموس": "بريكس" والدول الأفريقية مهتمة بالمشروع الروسي للإنترنت عبر الأقمار الصناعية
"روسكوسموس": "بريكس" والدول الأفريقية مهتمة بالمشروع الروسي للإنترنت عبر الأقمار الصناعية
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تشكل جزءا من تحالف "بريكس"،... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:27+0000
2023-10-27T16:27+0000
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كوروليوف - سبوتنيك. وقال بوريسوف، للصحفيين إن "دول "بريكس" تبدي اهتماما ومستعدة للعمل معنا، نحن نعمل بنشاط كبير مع دول "بريكس"، كما أبدت العديد من الدول الأفريقية اهتماما بتطوير بناء الأقمار الصناعية ومستعدة للعمل معنا".وفي العام الماضي 2022، وافقت الحكومة الروسية على مشروع "سفيرا"، الذي يتضمن كوكبة متعددة الأقمار الصناعية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق.ويتضمن مشروع الكوكبة الروسية المتعددة الأقمار الصناعية "سفيرا"، إطلاق 162 مركبة فضائية إلى المدار، وتم إطلاق النسخة الأولى منه بنجاح، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وأشارت وكالة "روسكوسموس"، إلى أن "المشروع يتضمن أقمارا صناعية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، والتواصل مع أجهزة إنترنت الأشياء".ووفقا لخطط الوكالة الروسية، فإن ذلك سيجعل من الممكن التغلب على عدم المساواة الرقمية في المناطق الروسية، من حيث الوصول إلى الإنترنت، ابتداء من عام 2025.وخلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وكالة "روسكوسموس" الروسية، عن خططها لتعزيز شراكتها الفضائية مع الدول الأفريقية، وإجراء أبحاث مشتركة وتطوير التكنولوجيا والاستكشاف.
https://sputnikarabic.ae/20230413/روسيا-تعتزم-إنشاء-تقنية-اتصال-المباشر-بين-الأقمار-الصناعية-والهاتف-المحمول-1075861673.html
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روسيا, مجموعة بريكس, الفضاء, شبكة الإنترنت, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, علوم
روسيا, مجموعة بريكس, الفضاء, شبكة الإنترنت, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, علوم
"روسكوسموس": "بريكس" والدول الأفريقية مهتمة بالمشروع الروسي للإنترنت عبر الأقمار الصناعية
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أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تشكل جزءا من تحالف "بريكس"، إلى جانب الدول الأفريقية، أبدوا اهتماما بمشروع الكوكبة المدارية متعددة الأقمار الصناعية الروسية "سفيرا".
كوروليوف - سبوتنيك. وقال بوريسوف، للصحفيين إن "دول "بريكس" تبدي اهتماما ومستعدة للعمل معنا، نحن نعمل بنشاط كبير مع دول "بريكس"، كما أبدت العديد من الدول الأفريقية اهتماما بتطوير بناء الأقمار الصناعية ومستعدة للعمل معنا".
وفي العام الماضي 2022، وافقت الحكومة الروسية على مشروع "سفيرا"، الذي يتضمن كوكبة متعددة الأقمار الصناعية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق.
ويتضمن مشروع الكوكبة الروسية المتعددة الأقمار الصناعية "سفيرا"، إطلاق 162 مركبة فضائية إلى المدار، وتم إطلاق النسخة الأولى منه بنجاح، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأشارت وكالة "روسكوسموس
"، إلى أن "المشروع يتضمن أقمارا صناعية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، والتواصل مع أجهزة إنترنت الأشياء".
ووفقا لخطط الوكالة الروسية، فإن ذلك سيجعل من الممكن التغلب على عدم المساواة الرقمية في المناطق الروسية، من حيث الوصول إلى الإنترنت، ابتداء من عام 2025.
وخلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية
، والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وكالة "روسكوسموس" الروسية، عن خططها لتعزيز شراكتها الفضائية مع الدول الأفريقية، وإجراء أبحاث مشتركة وتطوير التكنولوجيا والاستكشاف.