https://sputnikarabic.ae/20231228/بث-مباشر-للقاء-سبوتنيك-مع-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-فيديو--1084519154.html

لافروف لـ"سبوتنيك": استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا... فيديو

لافروف لـ"سبوتنيك": استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا... فيديو

بث مباشر لمقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"،... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T08:45+0000

2023-12-28T08:45+0000

2023-12-28T09:34+0000

روسيا

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وصرح لافروف خلال اللقاء الصحفي، أن "الهدف الرئيسي لتوسيع "الناتو" والحرب الهجينة التي شنها الغرب ضدنا هي إضعاف وتقسيم روسيا".وأضاف لافروف: "روسيا أصبحت أقوى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، والضغط الغربي ساعد على توحيد المجتمع الروسي بدلا من تقسيم روسيا".وأشار الوزير الروسي إلى أن "الغرب يقترح على صربيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا".وقال لا فروف: إن "دور "بريكس" هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لـ"سويفت" والتخلي عن الدولار، ولقد سئم الجميع بالفعل من الدولار، الذي تحول لأداة نفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة". ".كما نوه لافروف على أن "استراتيجية الغرب المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت فشلا ذريعا، وثمة إشارات تدل على أن الغرب يريد وقف النزاع في أوكرانيا".كما أضاف الوزير الروسي أيضا: "أوروبا تريد الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن سياسة واشنطن المفروضة عليهم، ولا أرى مستقبلاً مشرقاً للاتحاد الأوروبي بالمعنى الجيد للكلمة".كما ذكر لافروف أن "الولايات المتحدة الأمريكية وصفت روسيا بالعدو وإذا كان الأمر كذلك فإن موسكو مستعدة لأي تطور للأحداث".وفيما يخص "صيغة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لافروف: "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي نسج من الخيال المريض، والغرب ينوي فرض "صيغة زيلنسكي" لتحقيق السلام بأوكرانيا لكن بنودها لايمكن تجسيدها".وفيما يتعلق بـ"صيغة السلام"، ذكر الوزير الروسي : "عقد اجتماع حول صيغة زيلينسكي قبل عشرة أيام في سرية تامة بمشاركة الدول الغربية وبعض دول " الجنوب العالمي".ووصف لافروف زيلينسكي بعد قيام الأخير بإلغاء اللغة الروسية بـ"الخائن"، حيث قال: "زيلينسكي خان شعبه بعد إلغاء اللغة والثقافة الروسيتين في أوكرانيا". وأكد لافروف حول تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا: "القادة الألمان ليس لديهم أي شعور بالخجل".وأشار لافروف إلى أن "آلية انتخاب أعضاء المفوضية الأوروبية تثير الجدل لإنها بعيدة عن العدالة والديمقراطية".

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مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. 2023-12-28T08:45+0000 true PT1S

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