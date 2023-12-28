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https://sputnikarabic.ae/20231228/هجوم-صاروخي-مزدوج-يستهدف-قاعدتين-نفطيتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1084519450.html
هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، باستهداف قاعدتين نفطيتين لاشرعيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بهجوم صاروخي مزدوج. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T09:26+0000
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وبدورها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قيامها باستهداف القاعدة الأمريكية المتواجدة بحقل كونيكو السوري، برشقة صاروخية.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

09:26 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 28.12.2023)
© Sputnikطائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، باستهداف قاعدتين نفطيتين لاشرعيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بهجوم صاروخي مزدوج.
وبدورها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قيامها باستهداف القاعدة الأمريكية المتواجدة بحقل كونيكو السوري، برشقة صاروخية.
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