https://sputnikarabic.ae/20231228/هجوم-صاروخي-مزدوج-يستهدف-قاعدتين-نفطيتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1084519450.html
هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، باستهداف قاعدتين نفطيتين لاشرعيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بهجوم صاروخي مزدوج. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T09:26+0000
2023-12-28T09:26+0000
2023-12-28T09:27+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبدورها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قيامها باستهداف القاعدة الأمريكية المتواجدة بحقل كونيكو السوري، برشقة صاروخية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم صاروخي مزدوج يستهدف قاعدتين نفطيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
09:26 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 28.12.2023)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، باستهداف قاعدتين نفطيتين لاشرعيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بهجوم صاروخي مزدوج.
وبدورها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قيامها باستهداف القاعدة الأمريكية المتواجدة بحقل كونيكو السوري، برشقة صاروخية.