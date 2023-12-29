https://sputnikarabic.ae/20231229/إصابة-إسرائيليين-إثر-عملية-طعن-جنوبي-القدس-ومقتل-المنفذ-1084546331.html
إصابة إسرائيليين إثر عملية طعن جنوبي القدس ومقتل المنفذ
إصابة إسرائيليين إثر عملية طعن جنوبي القدس ومقتل المنفذ
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن عند حاجز أمني، جنوبي مدينة القدس. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T07:21+0000
2023-12-29T07:21+0000
2023-12-29T07:21+0000
إسرائيل
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وحسب صحيفة "هاآرتس"، أُصيب إسرائيليان، جندي وحارس أمن مدني، بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس، مساء أمس الخميس.وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في البداية إن الضحيتين هما رجل وامرأة في العشرينيات من العمر، وإنهما في حالة متوسطة.وفي غضون ذلك، أوضح المركز الطبي الذي تم نقل المصابين إليه للعلاج، أن الجندي حالته "خطيرة".من جانبها، وصفت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الحادث بأنه هجوم "إرهابي".وأضافت الشرطة أن منفذ العملية كان مسلحًا بسكين وطعن شخصين، حيث أُصيبا بجروح خطيرة وطفيفة (بحسب مصادر طبية) وتم نقلهما إلى المستشفى.وأكدت أنه "ردًا على ذلك، أطلقت القوات الأمنية المتواجدة في المكان النار على الإرهابي وتم تحييده".
https://sputnikarabic.ae/20231128/الشرطة-الإسرائيلية-تعطل-الاتصال-بخطوط-الطوارئ-نتيجة-خطأ-غير-معلوم-1083535783.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة إسرائيليين إثر عملية طعن جنوبي القدس ومقتل المنفذ
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن عند حاجز أمني، جنوبي مدينة القدس.
وحسب صحيفة
"هاآرتس"، أُصيب إسرائيليان، جندي وحارس أمن مدني، بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس، مساء أمس الخميس.
وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في البداية إن الضحيتين هما رجل وامرأة في العشرينيات من العمر، وإنهما في حالة متوسطة.
وفي غضون ذلك، أوضح المركز الطبي الذي تم نقل المصابين إليه للعلاج، أن الجندي حالته "خطيرة".
من جانبها، وصفت الشرطة الإسرائيلية
في بيان، الحادث بأنه هجوم "إرهابي".
وأضافت الشرطة أن منفذ العملية كان مسلحًا بسكين وطعن شخصين، حيث أُصيبا بجروح خطيرة وطفيفة (بحسب مصادر طبية) وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأكدت أنه "ردًا على ذلك، أطلقت القوات الأمنية المتواجدة في المكان النار على الإرهابي وتم تحييده".